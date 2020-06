नई दिल्‍ली: देश की राजधानी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर आज मंगलवार को उप राज्‍यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में राज्‍य आपदा प्रबंधन की एक बैठक हुई. इस मीटिंग में शामिल होने के बाद डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, जुलाई के अंत तक दिल्‍ली में 5.5 लाख कोरोना के मामले होने की उम्मीद है और इसके लिए 80 हजार बेड की जरूरत पड़ेगी. Also Read - विश्व बैक का अनुमान, अपने सबसे बुरे दौर से गुजरने वाली है भारतीय अर्थव्यवस्था

उप मुख्‍यमंत्री ने हालांकि, कहा कि केंद्र के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि दिल्ली में सामुदायिक संक्रमण नहीं हुआ है. वहीं ऐसा आकलन है कि 31 जुलाई तक संक्रमण के मामले बढ़कर 5.5 लाख तक पहुंच सकते हैं. Also Read - ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां दिल्‍ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती, कोरोना जैसे मिले लक्षण

इस मीटिंग दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री की ओर से डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन भी शामिल हुए. Also Read - कोरोना पीड़ित मोहिना कुमारी ने बयां किए अपने जज़्बात, सब याद कर लाइव चैट में लगीं रोने

दिल्ली डिप्‍टी सीएम ने कहा, 15 जून तक, 44,000 मामले होंगे और 6,600 बेड की आवश्यकता होगी. 30 जून तक 1 लाख तक मामले पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड की आवश्यकता होगी. 15 जुलाई तक 2.25 लाख मामले होंगे और 33,000बेड की जरूरत होगी. 31 जुलाई तक, 5.5 लाख मामलों की उम्मीद है और 80,000 बेड की जरूरत होगी.

By 15 June, there’ll be 44,000 cases & 6,600 beds will be needed. By 30 June we’ll reach 1 lakh cases & 15,000 beds will be required. By 15 July there’ll be 2.25 lakh cases & 33,000 beds will be needed. By 31 July, 5.5 lakh cases expected & 80,000 beds will be needed: Delhi Dy CM pic.twitter.com/F5iXDlgO7R

