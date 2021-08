नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने विस्तारवाद के नीति के लिए चीन (China) और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान (Pakistan) पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि भारत दोनों चुनौतियों का करारा जवाब दे रहा है. स्वतंत्रता दिवस (75th Independence Day) पर लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने कहा- सर्जिकल स्ट्राइक (surgical strikes) और एयर स्ट्राइक (, airstrikes) करके हमने दुश्‍मनों को उभरते भारत का संदेश दिया इससे यह भी पता चलता है कि भारत कड़े फैसले ले सकता है.Also Read - 75 हफ्ते में 75 वंदेभारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस में जोड़ेंगी: PM मोदी

देश के 75वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही. साथ ही उन्होंने कहा कि कोई बाधा 21वीं सदी के भारत के सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती. Also Read - 75th Independence Day: पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी

By conducting surgical strikes and airstrikes, we have given a message of the emergence of a new India to our enemies. It also conveys that India can take tough decisions: PM Modi from the ramparts of Red Fort on Independence Day pic.twitter.com/fr238mgq38

— ANI (@ANI) August 15, 2021