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6 राज्यों की आठ सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान, जानें अजित पवार की बारामती सीट पर कब डालें जाएंगे वोट
By-Election 2026: बता दें 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है. आइए जानते हैं इन सीटों के नाम और किस दिन वोट डालें जाएंगे.
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ आठ सीटों पर उपचुनाव कराने का भी ऐलान किया है. ये सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हुई, इसलिए अब यहां दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया गया है. चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक, यह उपचुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे ताकि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया जा सके. आइए जानते हैं उपचुनाव किन सीटों पर होंगे और इनके लिए किस दिन वोट डाले जाएंगे?
किन- किन राज्यों में होने हैं उपचुनाव?
उपचुनाव जिन राज्यों में होने हैं – उनमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा और कर्नाटक शामिल हैं. महाराष्ट्र में दो सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि गुजरात, गोवा, नागालैंड और त्रिपुरा में एक-एक सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा. कर्नाटक में दो सीटों पर मतदान होना है. इन सभी सीटों पर चुनाव इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि यहां से विधायक रहे नेता अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी सीटें खाली हो गई थीं.
किस सीट पर कब डाले जाएंगे वोट?
चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक, गोवा की पोंडा सीट, कर्नाटक की बागलकोट और देवनगर साउथ सीट, नागालैंड की कोरिडांग सीट और त्रिपुरा की धर्मनगर सीट पर 9 अप्रैल को मतदान होगा. वहीं गुजरात की उमरेठ सीट और महाराष्ट्र की रहूरी व बारामती सीट पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. इस तरह कुल आठ सीटों पर दो अलग-अलग चरणों में मतदान कराया जाएगा. वोटों की गिनती 4 मई को होगी और शाम तक इन सीटों के नतीजे भी सामने आ जाएंगे.
अजित पवार की बारामती सीट पर सबकी नजर
महाराष्ट्र की बारामती सीट पर होने वाला उपचुनाव खास माना जा रहा है. क्योंकि इस सीट से सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ सकती हैं, जो एनसीपी विधायक दल की अध्यक्ष भी हैं. बारामती लंबे समय से पवार परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए यहां होने वाला चुनाव राजनीतिक रूप से काफी अहम भी है.
आपको मालूम हो तो महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी, 2026 को बारामती में एक चार्टर विमान हादसे में निधन हो गया था. इस हादसे में उनके साथ 4 अन्य लोगों की भी जान गई थी. नेता के निधन के बाद से बारामती सीट खाली है, जिस पर अब 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. ऐसे में इस सीट के नतीजों पर पूरे राज्य की राजनीति की नजर रहेगी.
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