चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की चंपावत सीट (Uttarakhand By election) पर 31 मई को उपचुनाव (Assembly Bypolls 2022) कराने की घोषणा की. इसके अलावा, आयोग ने ओडिशा की ब्रजराजनगर (Odisha by election) और केरल में थ्रीक्काकारा विधानसभा सीटों (Kerala by election) पर भी इसी तारीख को उपचुनाव कराये जाने का ऐलान किया. उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) के चुनाव लड़ने की संभावना है. हाल में संपन्न हुई विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे. इसके बाद उनके पद पर बने रहने के लिए यह संवैधानिक आवश्यक है.

नामांकन प्रक्रिया चार मई को शुरू होगी, जब अधिसूचना जारी की जाएगी. नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 मई होगी. थ्रीक्काकारा में नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 16 मई, जबकि चंपावत और ब्रजराजनगर में 17 मई होगी. निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि मतगणना तीन जून को होगी.

उपचुनावों के जरिये आयोग को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तियों को भरने में भी मदद मिलेगी. दरअसल, मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है. चंपावत से विधायक कैलाश चंद्र गहतोरी ने हाल में इस्तीफा दे दिया था. व्यापक रूप से यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी वहां से उपचुनाव लड़ेंगे.

वहीं, ब्रजराजनगर सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत बीजू जनता दल के विधायक किशोर कुमार मोहंती का निधन हो जाने के चलते पड़ी है. थ्रीक्काकारा सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत कांग्रेस विधायक पीटी थॉमस का निधन हो जाने के कारण हुई है.

(इनपुट: भाषा)