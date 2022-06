By Elections Results 2022 LIVE Updates: देश के सात विधानसभा सीटों (Assembly By poll Results) और तीन लोकसभा सीटों के लिए हुए (Lok Sabha By Poll Results) उपचुनावों के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे, जिसमें दिल्ली में राजिंदर नगर, झारखंड में मंदार, आंध्र प्रदेश में आत्माकुर और त्रिपुरा में अगरतला, टाउन बोरदोवाली, सूरमा और जुबराजनगर विधानसभा सीटें और रामपुर आजमगढ़ और संगरूर की लोकसभा सीटें शामिल हैं. वोटों की गिनती आज सुबह आठ बजे से शुरू हो गई है और नतीजे शाम तक घोषित होने की संभावना है. कड़ी सुरक्षा के घेरे में पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और फिर ईवीएम खोली जाएगी. बता दें कि तीन लोकसभा सीटों और सात विधानसभा की सीटों के लिए 23 जून को उपचुनाव हुए थे.Also Read - By-elections Results 2020 Live Update: विधानसभा की 59 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा 40 से अधिक सीटों पर आगे, जानिए हर सीट का हाल

रामपुर-आजमगढ़-संगरूर सीट के नतीजे अहम

रामपुर और आजमगढ़ के नतीजों पर सबकी निगाह रहेगी. पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट का नतीजा भी आज आएगा. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और आजम खान ने रामपुर की लोकसभा सीट छोड़ी इसलिए वहां उपचुनाव की जरूरत पड़ी. रामपुर में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी का मुकाबला सपा के आसिम रजा से है जो आजम की पसंद हैं.

आजमगढ़ से बीजेपी ने भोजपुरी ऐक्‍टर दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ को उतारा है. उनके सामने सपा के धर्मेंद्र यादव तथा बसपा के शाह आलम ऊर्फ गुड्डू जमाली हैं.

पंजाब सीएम बनने के बाद भगवंत मान ने संगरूर लोकसभा सीट छोड़ दी थी. गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और कानून-व्‍यवस्‍था पर उठे सवालों के चलते संगरूर उपचुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए अहम होंगे.

आंध्र प्रदेश उपचुनाव

फरवरी में उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी के निधन के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए आंध्र प्रदेश में उपचुनाव हुआ है. उनके छोटे भाई विक्रम रेड्डी सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला भाजपा के जी भरत कुमार यादव से है.

झारखंड उपचुनाव

झारखंड में उपचुनाव भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के मद्देनजर एक विधायक के रूप में बंधु तिर्की की अयोग्यता के बाद चुनाव कराए गए थे.झारखंड में सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 मार्च को तिर्की को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. कांग्रेस ने उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को सत्तारूढ़ झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के आम उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर को सीट से उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस और राजद झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के दो अन्य घटक हैं.

त्रिपुरा में सबसे ज्यादा चार सीटें हैं– अगरतला, जुबराजनगर, सूरमा और टाउन बारदोवाली. इन सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना आज होगी.

दिल्ली-राजिंदर नगर उपचुनाव

दिल्ली के राजिंदर नगर में, AAP के दुर्गेश पाठक का भाजपा के राजेश भाटिया के बीच कड़ा मुकाबला है, जो क्षेत्र से पार्षद भी रह चुके हैं. कांग्रेस की उम्मीदवार प्रेम लता हैं. हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद आप नेता राघव चड्ढा के सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव कराना पड़ा था.

जानिए पल-पल के अपडेट्स…