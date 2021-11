Himachal Pradesh, By Poll Election Result 2021: शिमला: हिमाचल प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देते हुए तीनों विधानसभा सीटों फतेहपुर, अर्की और जुबल-कोटखाई और मंडी लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है. चारों सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को हुआ था. कांग्रेस ने भाजपा की हार के बाद नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस्तीफा मांगा है. वहीं, बीजेपी की करारी हार पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, वह एक लोकसभा सीट और तीन विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में लोगों द्वारा दिए गए फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं. परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे.Also Read - Delhi: सीनियर कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह का हार्ट अटैक से निधन, पंचतत्‍व में विलीन

Himachal Pradesh CM Jai Ram Thakur said he humbly accepts the verdict given by people in by-elections to one Lok Sabha seat & three Assembly constituencies. He said the results were not as per expectations. He said that BJP lost Mandi Parliamentary seat with a narrow margin: CMO https://t.co/EdJZoJN64r pic.twitter.com/ct5jYO7pR7

