By Poll Election Result 2021: देश की तीन लोकसभा और विभिन्न राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए डाले गए मतों की अब तक की गणना में कहीं उलटफेर हुआ है, तो कहीं सत्ताधारी दलों ने बाजी मारी है. देश की तीन लोकसभा सीटों के लिए कराए गए उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की है. हिमाचल प्रदेश में सत्‍ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस ने बीजेपी से मंडी लोकसभा सीट छीन ली है, जबकि, मध्‍य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट भाजपा ने बरकरार रखी है, वहीं, दादरा और नगर हवेली की लोकसभा सीट पर शिवसेना ने कब्‍जा कर लिया है.

देश के 14 राज्‍यों की 29 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 7 सीटें, जीती हैं, जबकि, कांग्रेस ने 8 सीटें जीती हैं, असम में बीजेपी ने 3 सीटें जीतने के साथ दो सीटों पर उसकी सहयोगी पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं. वहीं टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में सभी चार विधानसभा सीटों पर बड़े अतंकर से जीत दर्ज की है. कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां सत्‍ताधारी पार्टी बीजेपी से एक लोकसभा की सीट, एक विधानसभा की सीट छीन ली है और अपनी दो सीटों को बरकारार रखा है. बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्‍य हिमाचल के परिणामों में पार्टी की चिंता बढ़ा दी है और मुख्‍यमंत्री जयराम रमेश के लिए चिंता बढ़ गई है. बीजेपी ने तेलंगाना में एक सीट जीती है.

बिहार में बीजेपी, जेडीयू गठबंधन से चल रही सरकार को राहत की बात है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने दो विधानसभा सीटें जीत ली हैं. राजस्‍थान में कांग्रेस ने दो सीटें बड़े अतंकर के साथ जीत ली है, जबकि बीजेपी के उम्‍मीदवारों का प्रदर्शन काफी निराशजनक है. हरियाणा में इंडियन लोकदल के अभय सिंह चौटाला फिर से अपनी सीट पर जीत गएहैं. मेघायल मिजोरम और नगालैंड में स्‍थानीय दलों का अपना प्रभाव बरकरार रखा है. बता दें कि इन 29 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास पहले करीब आधा दर्जन सीटें थीं, वहीं, कांग्रेस के पास 9 सीटें और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के पास थीं.

हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में जहां भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया, वहीं असम और मध्य प्रदेश में अपने प्रमुख क्षत्रपों क्रमश: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने-अपने राज्यों में हुए उपचुनावों में पार्टी को प्रभावी जीत दिलाई. हालांकि कर्नाटक में इन दोनों के समकक्ष बसवराज बोम्मई के लिए परिणाम मिश्रित रहे.

1. आंध्र प्रदेश:

– कुल एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ

– जीत: वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (Yuvajana Sramika Rythu Congress Party):1

– वाईएसआर पार्टी को 112, 211 वोट यानि 76.25% फीसदी वोट मिले.

– दूसरे नंबर पर रही बीजेपी को 14.73 फीसदी मत मिले. बीजेपी को 21,678 वोट मिले.

2. असम:

– 5 विधानसभ सीटों के लिए चुनाव हुआ

– 3 सीटें सत्‍ताधारी पाटी बीजेपी ने जीती

– 2 सीटें यूनाइटेड पीपुल्‍स पाटी, लिबरल (United People’s Party, Liberal) ने जीतीं

3. बिहार

– 2 वि‍धानसभा सीटों के लिए उपचुनाव चुनाव हुआ

– दोनों सीटें जेडीयू ने जीतीं, आरजेडी हारी

4. हरियाणा

– एक विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ

– एक सीट इंडियन नेशनल लोकदल (Indian National Lok Dal) ने जीती

-इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी के गोविन्द कांडा को हरियाणा के ऐलनाबाद निर्वाचन क्षेत्र में हुए विधानसभा उपचुनाव में 6,739 मतों से पराजित किया.

– भाजपा-जजपा की ओर से संयुक्त उम्मीदवार कांडा ने चौटाला को चुनाव में कड़ी टक्कर दी.

– कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल तीसरे स्थान पर रहे और उनकी जमानत जब्त हो गई

5. हिमाचल प्रदेश

– 3 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ

– कांग्रेस ने तीनों विधानसभा सीटें और एक लोकसभा सीट जीती

6. कर्नाटक

– 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ

– एक सीट बीजेपी ने जीती

-एक सीट कांग्रेस ने जीती

7. मध्‍य प्रदेश

– 3 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए

– 2 विधानसभा सीटें और खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी (BJP) ने जीती

– एक विधानसभा सीट कांग्रेस (Congress) ने जीती

– मध्यप्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल ने 82,140 मतों से जीत हासिल की है

8. महाराष्‍ट्र

– एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ

– कांग्रेस ने एक विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की

– देगुलर सीट कांग्रेस ने कब्जा बरकरार रखा है.

– कांग्रेस के ए. जितेश रावसाहब ने भाजपा के सुभाष पिराजीराव को 41933 वोट के अंतर से हराया है.

9. मेघालय

– तीन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ

– दो विधानसभा सीटों नेशनल पीपुल्‍स पार्टी (National People’s Party) ने जीती

– एक विधानसभा यूनाइटे डेमोक्रैटिक पार्टी ( United Democratic Party) ने जीती

10. मिजोरम

– एक विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ

– इस विधानसभा सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट (Mizo National Front) ने जीत दर्ज की है

11. नगालैंड

– एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ

– इस सीट पर नेशनालिस्‍ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (Nationalist Democratic Progressive Party)ने जीत हासिल की है

12. राजस्‍थान

– 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए

– दोनों सीटों पर सत्‍ताधारी कांग्रेस ने जीत दर्ज की

13. तेलंगाना

– एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ

– बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की

14. पश्चिम बंगाल

– 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए

– 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने जीत दर्ज की है

हिमाचल बीजेपी को झटका, मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की

मंडी लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी व कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और करगिल युद्ध के अनुभवी सैनिक भाजपा प्रत्याशी कौशल ठाकुर को हरा दिया है. गौरतलब है कि मंडी लोकसभा सीट से भाजपा के राम स्वरूप शर्मा ने 2019 लोकसभा चुनाव में 4,05,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी.

दादरा और नगर हवेली लोकसभा उपचुनाव में शिवसेना को मिली जीत

शिवसेना उम्मीदवार कलाबेन डेलकर ने दादरा और नगर हवेली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 51,269 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है. पूर्व निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर के निधन के बाद यह सीट रिक्त हो गई थी. उनकी पत्नी कलाबेन डेलकर (50) को उपचुनाव में 1,18,035 मत प्राप्त हुए. जबकि निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के महेश गावित को 66,766 मत हासिल हुए. कांग्रेस के उम्मीदवार महेश धोड़ी को 6,150 वोट मिले. महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस और शिवसेना सहयोगी दल हैं, लेकिन इन्होंने उपचुनाव अकेले लड़ा.

अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षित संसदीय सीट पर 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था और आज 2 नवंबर को मतगणना और नतीजों की घोषणा हुई.

हरियाणा उपचुनाव: अभय चौटाला ने ऐलनाबाद विधानसभा सीट 6,739 मतों से जीती

– इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी के गोविन्द कांडा को हरियाणा के ऐलनाबाद विधानसभा सीट केउपचुनाव में 6,739 मतों से पराजित किया.

– कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल तीसरे स्थान पर रहे और उनकी जमानत जब्त हो गई

– भाजपा-जजपा की ओर से संयुक्त उम्मीदवार कांडा ने चौटाला को चुनाव में कड़ी टक्कर दी.

– केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में चौटाला ने जनवरी में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उपचुनाव हुए.

– उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को हुआ था.

– 2 नवंबर को घोषि‍त नतीजे में इनेलो के अभय चौटाला (58) ने भाजपा के गोविंद कांडा को 6,739 मतों से पराजित किया.

– चौटाला परिवार का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट से अभय की यह चौथी जीत है.

– इस जीत के साथ ही अभय चौटाला ने विधानसभा चुनाव में पांचवीं बार जीत दर्ज की है.

– चौटाला को 65,992, कांडा को 59,253 और बेनीवाल को 20,904 मत मिले.

– इस बार चौटाला को मिली जीत में वोट का अंतर 2019 के मुकाबले कम रहा.

– अभय चौटाला ने 2019 में ऐलनाबाद से 12 हजार मतों से विजय हासिल की थी.

– इस सीट पर 19 प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया था जिनमें से ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार थे.

– गोविन्द कांडा, हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष और विधायक गोपाल कांडा के भाई हैं और वह पिछले महीने बीजेपी में शामिल हुए थे.

हिमाचल प्रदेश

– निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार को घोषित चुनाव परिणाम के अनुसार, मंडी लोकसभा सीट पर प्रतिभा सिंह को 3,69,565 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी को कौशल ठाकुर को 3,62,075 वोट मिले.

– कांग्रेस ने अपनी फतेहपुर और अर्की सीटें बरकरार रखी हैं, जबकि जुबल-कोटखाई सीट भाजपा से छीनने में कामयाब हुई है.

-जुबल-कोटखाई सीट पर सत्तारूढ़ भाजपा अपनी जमानत बचाने में भी नाकाम रही.

– फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया, अर्की से संजय और जुबल-कोटखाई से रोहित ठाकुर ने जीत दर्ज की है.

– फतेहपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया (24,449) ने बीजेपी के बलदेव ठाकुर (18,660) को 5,789 मतों के अंतर से हराया है. निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राज्य के पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजन सुशांत को 12,927 वोट मिले हैं.

-अर्की से कांग्रेस प्रत्याशी संजय (30,798) ने 3,219 वोटों के अंतर से भाजपा उम्मीदवार रतन सिंह पाल (27,579) को हराया.

-जुबल-कोटखाई में कांगेस के रोहित ठाकुर (29,955) ने 6,293 वोटों के अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार चेतन सिंह ब्राग्टा (23,662) को हराया.

-वहीं भाजपा प्रत्याशी नीलम सेराइक अपनी जमानत भी नहीं बचा सकीं, उन्हें महज 2,644 वोट मिले.

राजस्थान उपचुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी को बड़ा झटका, वल्लभनगर में चौथे स्थान पर रही

-राजस्थान में दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव परिणाम मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहे.

बीजेपी ने इन चुनाव में न केवल एक सीट गंवाई बल्कि वह वल्लभनगर सीट पर तो चौथे स्थान खिसक गई.

– वल्लभनगर (उदयपुर) और धरियावद (प्रतापगढ़) विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने दोनों ही सीटें बड़े अंतर से जीती.

– धरियावद सीट पर बीजेपी तीसरे स्थान पर रही.

-धरियावद (प्रतापगढ़) विधानसभा कांग्रेस के नगराज मीणा जीते जिन्हें 69819 (39.16 प्रतिशत) वोट मिले.

– धरियावद (प्रतापगढ़) सीट पर निर्दलीय थावरचंद को 51094 (28.66 प्रतिशत) और भाजपा के खेत सिंह को 46487 (26.08 प्रतिशत) वोट मिले.

– कांग्रेस ने यह सीट भाजपा से छीन ली है और साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में धरियावद सीट भाजपा के गौतम लाल मीणा ने जीती थी.

– गौतमलाल ने कांग्रेस के नगराज मीणा को 23842 मतों से पराजित किया था.

– गौतम लाल का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया था जिसके बाद इस पर चुनाव कराया गया है.

– दिवंगत भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा के पुत्र कन्हैया मीणा ने पार्टी द्वारा प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया, हालांकि बाद में पार्टी ने उन्हें नामांकन वापस लेने के लिये मना लिया.

– वल्लभनगर में सीट पर कांग्रेस की प्रीति सिंह शक्तावत ने 65713 (35.9 प्रतिशत) मतों के साथ जीत दर्ज की.

– वल्लभनगर में सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उदयलाल डांगी दूसरे स्थान पर रहे जिन्हें 45107 (24.65 प्रतिशत) वोट मिले.

– वल्लभनगर में सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हिम्मत सिंह झाला 21433 (11.71 प्रतिशत) मतों के साथ चौथे स्थान पर रहे.

– निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले भाजपा के पूर्व विधायक और जनता सेना के प्रमुख रणधीर सिंह भिंडर को 43817 (23.94 प्रतिशत) मत मिले.

– 2018 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार गजेंद्र शक्तावत केवल 3719 वोटों से जीते थे, लेकिन अब उनकी पत्नी प्रीति शक्तावत ने 20606 मतों से जीत दर्ज की है.

– 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में वल्लभनगर पर कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शक्तावत जीते थे.

– व‍ल्‍लभगढ़ सीट गजेंद्र सिंह शक्‍तावत का निधन होने से यह सीट खाली हो गई.

– कांग्रेस की विजयी उम्मीदवार प्रीति शक्तावत, गजेंद्र सिंह की पत्नी हैं.

– आंकड़ों के अनुसार दोनों सीटों पर हुए मतदान में से 37.51% मत कांग्रेस के खाते में गए जबकि भाजपा को 18.80% प्रतिशत मत मिले

– राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित अन्य उम्मीदवारों को 41.84% मतदाताओं ने वोट डाले.

राजस्‍थान की 200 सीटों वाली राज्य विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सीटें 106 से बढ़कर 108 हो गई हैं.

– विधानसभा में भाजपा की 71 सीटें हैं, जबकि 13 निर्दलीय विधायक हैं.

– राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीन जबकि माकपा व भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो दो विधायक हैं.

राजस्थान के नतीजे भी भाजपा की आकांक्षाओं के विपरीत

राजस्थान के नतीजे भी भाजपा की आकांक्षाओं के विपरीत आए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की छत्रछाया से बाहर निकलकर नए नेतृत्व पर विश्वास जताने की भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीदों को इन नतीजों से झटका लगा है. खास बात यह है कि राजस्थान कांग्रेस में आंतरिक कलह खुलकर सामने आने के बाद भी भाजपा को इन चुनावों में शिकस्त झेलनी पड़ी है. पार्टी ने इन चुनाव में न केवल एक सीट गंवाई बल्कि वह वल्लभनगर सीट पर तो चौथे स्थान पर खिसक गई. राज्य की वल्लभनगर (उदयपुर) व धरियावद (प्रतापगढ़) विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की. धरियावद सीट पर भाजपा तीसरे स्थान पर रही. कांग्रेस ने यह सीट भाजपा से छीनी है और साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में धरियावद सीट भाजपा के गौतम लाल मीणा ने जीती थी. (इनपुट भाषा)