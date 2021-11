ByeElections2021: विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा की 3 और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना आज सुबह आठ बजे से जारी है. चुनाव आयोग ने सख्त हिदायत दी है कि मतगणना के बाद विजय जुलूस की अनुमति नहीं है और जो भी विजेता उम्मीदवार होंगे वो खुद या उनके अधिकृत प्रतिनिधि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से चुनाव का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं. प्रतिनिधि के साथ 2 से अधिक व्यक्तियों को जाने की अनुमति नहीं है.Also Read - By-Election Result LIVE Update: तीन लोकसभा-29 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग जारी, कौन आगे-कौन पीछे, जानिए

No victory procession after counting permissible. Not more than 2 persons allowed to accompany the winning candidate or his/her authorised representative receives certification of election from Returning Officer concerned: EC

Counting underway for by-polls to various states/UTs. pic.twitter.com/DECzcT5Amq

