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Bypoll Election Result 2026: पूरब से पश्चिम तक भगवा लहर, उपचुनावों मे भी जीती BJP, सुनेत्रा पवार का क्या हुआ

उपचुनाव 2026 के नतीजों में BJP ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में जीत दर्ज की. वहीं, कर्नाटक में कांग्रेस को बढ़त मिली, जानिए बारामती में सुनेत्रा पवार का क्या हुआ.

देश के पांच राज्यों – पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के साथ, आज उपचुनाव का भी रिजल्ट आना है. कर्नाटक, गुजरात, नागालैंड, त्रिपुरा और महाराष्ट्र की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई. अब तक सामने आए नतीजों से साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की पकड़ मजबूत है. कर्नाटक में कांग्रेस ने ताकत दिखाई है. आइए जानते हैं उपचुनावों के नतीजे क्या रहे?

तीन राज्यों में BJP की शानदार जीत

अब तक के आंकड़े कहते हैं, भाजपा ने 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है. नागालैंड की कोरीडांग सीट पर पार्टी उम्मीदवार दाओचियर आई. इमचेन ने शानदार प्रदर्शन किया. त्रिपुरा के धर्मनगर में जाहर चक्रवर्ती ने विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज की. वहीं, गुजरात की उमरेठ सीट पर हर्षदभाई गोविंदभाई परमार ने भाजपा के खाते में एक और जीत आई. इन नतीजों से यह संकेत मिलता है कि भाजपा इन इलाकों में लगातार मजबूत हो रही है.

बारामती में सुनेत्रा पवार का दमदार प्रदर्शन

इस उपचुनाव में महाराष्ट्र की बारामती सीट सबसे चर्चित रही. यहां एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार को करीब 1.21 लाख वोटों की लीड मिल चुकी है. यह सीट पूर्व उप-मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई थी. इसलिए इसे उनकी राजनीतिक विरासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है. वहीं राहुरी सीट पर भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव कर्डिले की बढ़त ने राज्य में महायुति गठबंधन को मजबूती दी है.

कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी के संकेत

एक ओर जहां भाजपा ने कई राज्यों में बढ़त बनाई है, वहीं कर्नाटक में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया. बागलकोट सीट से उमेश हुल्लप्पा मेटी और दावनगेरे दक्षिण सीट से समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन लगातार आगे चल रहे हैं. इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की बढ़त ने भाजपा के क्लीन स्वीप के दावों को कमजोर किया और यह दिखाया कि राज्य में कांग्रेस अभी भी मजबूत स्थिति में है.