Bypoll: दतिया में 71.26% और बांकीपुर में 34.16% वोटिंग, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से BJP अध्यक्ष नितिन नबीन विधायक थे. राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था. इस सीट पर 26 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है.

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पटना की बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में सबकी निगाह टिकी हुई है. इस सीट पर प्रशांत किशोर अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं. (ANI)

बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की बांकीपुर, मंजलपुर और दतिया विधानसभा सीटों पर गुरुवार (30 जुलाई) को उपचुनाव पूरे गए हैं. शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर सबसे ज्यादा 71.26% वोटिंग हुई. गुजरात की मंजलपुर सीट पर 34.5% और बिहार की बांकीपुर सीट पर 34.16% वोटिंग दर्ज की गई है. उपचुनावों के नतीजे 3 अगस्त को आने हैं.

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से BJP अध्यक्ष नितिन नबीन विधायक थे. राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था. इस सीट पर 26 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है. सबसे दिलचस्प मुकाबला जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर और BJP के नीरज कुमार सिन्हा के बीच है. नीरज कुमार सिन्हा के लिए CM सम्राट चौधरी ने कैंपेनिंग की थी.

गुजरात की मंजलपुर सीट पर BJP विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद उपचुनाव हुआ. इस सीट पर BJP के सतीश गोविंदभाई पटेल और कांग्रेस के भिखाभाई रबारी के बीच सीधा मुकाबला है. वहीं, मध्य प्रदेश की दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के बाद खाली हुई थी. यहां BJP के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच मुकाबला है.

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मंजलपुर विधानसभा सीट का जातीय और राजनीतिक समीकरण?

गुजरात के वडोदरा शहर की मंजलपुर विधानसभा सीट हाई-प्रोफाइल शहरी सीटों में गिनी जाती है. यहां लंबे समय से BJP का मजबूत प्रभाव रहा है. पार्टी लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करती आई है. शहरी मध्यम वर्ग, व्यापारी समुदाय और शिक्षित मतदाता BJP के कोर वोटर्स माने जाते हैं. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां चुनौती देने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन अभी तक सत्ता समीकरण बदलने में सफल नहीं हुई हैं.

जातीय समीकरण की बात करें तो पटेल, ब्राह्मण, वैश्य, जैन, OBC और अनुसूचित जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. मुस्लिम आबादी अपेक्षाकृत कम होने के कारण ध्रुवीकरण का असर सीमित रहता है. पटेल और व्यापारी वर्ग का झुकाव परंपरागत रूप से BJP की ओर माना जाता है, जबकि OBC और दलित वोटों पर सभी दलों की नजर रहती है. इस सीट पर स्थानीय विकास, सड़क, पानी, ट्रैफिक और शहरी सुविधाएं चुनावी मुद्दे बनते हैं. कुल मिलाकर मंजलपुर में संगठन, शहरी वोट बैंक और जातीय संतुलन BJP की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं.

दतिया विधानसभा सीट का जातीय और राजनीतिक समीकरण?

दतिया विधानसभा सीट बुंदेलखंड क्षेत्र की अहम राजनीतिक सीट है. यहां मुकाबला मुख्य रूप से BJP और कांग्रेस के बीच होता है. दतिया धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाला क्षेत्र होने के साथ-साथ कृषि प्रधान भी है. इसलिए किसानों और ग्रामीण मतदाताओं का प्रभाव काफी अधिक रहता है.

जातीय समीकरण में ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, कुशवाहा, लोधी, अनुसूचित जाति और अन्य OBC समुदाय अहम भूमिका निभाते हैं. ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता परंपरागत रूप से प्रभावशाली माने जाते हैं, जबकि OBC और दलित वोट किसी भी चुनाव का परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं. दतिया में जातीय समीकरण और स्थानीय नेतृत्व का संतुलन अक्सर जीत-हार तय करता है.

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बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट का जातीय और राजनीतिक समीकरण?

पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार की सबसे चर्चित शहरी सीटों में शामिल है. यह लंबे समय से BJP का मजबूत गढ़ मानी जाती है. यहां शहरी मतदाता, कारोबारी वर्ग, सरकारी कर्मचारी और उच्च शिक्षित आबादी का प्रभाव अधिक है. महागठबंधन के दल समय-समय पर चुनौती देते रहे हैं, लेकिन BJP को संगठन और शहरी वोट बैंक का फायदा मिलता रहा है.

जातीय दृष्टि से भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण, वैश्य, यादव, कुर्मी, अति पिछड़ा वर्ग (EBC) और दलित मतदाता महत्वपूर्ण हैं. भूमिहार और वैश्य समुदाय को BJP का पारंपरिक समर्थन आधार माना जाता है, जबकि यादव और मुस्लिम मतदाता आमतौर पर विपक्षी दलों के साथ जुड़े रहते हैं. बांकीपुर में जातीय गणित के साथ पार्टी की संगठनात्मक ताकत और उम्मीदवार की छवि जीत का सबसे बड़ा आधार मानी जाती है.

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