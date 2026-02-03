Hindi India Hindi

कौन हैं राज्यसभा में टेबल पर नकली पैर रखने वाले सी सदानंदन? जानिए कैसे और क्यों खो दीं टांगें

Who is C Sadanandan Master: राज्यसभा में उस वक्त माहौल गरमा गया, जब सी सदानंदन ने टेबल पर पैर रख दिए. आइए जानते हैं ये बीजेपी सांसद कौन है और उन्होंने किस हादसे में अपनी टांगें खो दी?

राज्यसभा में उस वक्त माहौल गरमा गया, जब BJP सांसद सी.सदानंदन मास्टर ने मेज पर अपना नकली पैर रख दिए. यह घटना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान हुई. सदानंदन ने कहा कि वे देशवासियों को यह दिखाना चाहते हैं कि लोकतंत्र की असली कीमत क्या होती है. उनके मुताबिक, आज जो लोग लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं, उन्होंने ही 31 साल पहले उन पर जानलेवा हमला किया था. इस बयान के बाद माकपा सांसदों ने कड़ा विरोध जताया और सदन में शोर शुरू हो गया.

1994 में एक हमले में खो दी दोनों टांगें

सदानंदन ने अपने भाषण में 25 जनवरी, 1994 की उस घटना को याद किया, जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी. दरअसल, केरल के कन्नूर में उनके घर के पास माकपा कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था. उन्होंने बताया कि पीछे से पकड़कर उन्हें सड़क पर गिराया गया और फिर ‘इंकलाब जिंदाबाद’ के नारे लगाते हुए उनके दोनों टांगें काट दी गई. कन्नूर इलाका पहले से ही राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम रहा है. बताया जाता है कि विवाद की शुरुआत एक धार्मिक आयोजन को लेकर हुई थी, जो बाद में हिंसा में बदल गया.

शिक्षक से संघ कार्यकर्ता तक का सफर

अब बात करें कि सी सदानंदन मास्टर कौन हैं? तो पेशे से वे एक शिक्षक रहे हैं. वे केरल के त्रिशूर जिले के रहने वाले हैं और 1999 से एक हायर सेकेंडरी स्कूल में सोशल साइंस पढ़ा चुके हैं. उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से बीकॉम और कालीकट यूनिवर्सिटी से बीएड किया है. कॉलेज के दिनों में वे वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई से जुड़े थे, लेकिन 1984 में उससे अलग होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए. बाद में वे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की राजनीति में सक्रिय हुए.

राज्यसभा सांसद कैसे बने?

बीजेपी ने उन्हें 2016 और 2021 में कन्नूर जिले की कूत्तुपरम्बा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा. दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद पार्टी में उनकी पहचान बनी रही. जुलाई, 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया. उनके साथ उज्जवल निकम, हर्षवर्धन सिंगला और इतिहासकार मिनाक्षी जैन भी मनोनीत हुए थे. प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साहस और संघर्ष की खुलकर सराहना की थी.

सांसद बनने के बाद से एक भी सवाल नहीं पूछा

राज्यसभा की वेबसाइट के अनुसार, सी सदानंदन मास्टर शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की समिति के सदस्य हैं. दिलचस्प बात यह है कि सांसद बनने के बाद उन्होंने अब तक सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा था. लेकिन सोमवार को वे पहली बार किसी चर्चा में बोले. उनका भाषण और विरोध का तरीका भले ही विवादित रहा हो, लेकिन इसने एक बार फिर केरल की राजनीतिक हिंसा और उसके लंबे असर पर बहस छेड़ दी है.

