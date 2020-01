नई दिल्ली: संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने सीएए संबंधी प्रस्ताव पर मतदान नहीं कराने के यूरोपीय संसद के निर्णय का संज्ञान लिया है और वह इस मुद्दे पर उनके सदस्यों के साथ संवाद जारी रखेंगे.

Raveesh Kumar, MEA: We have noted the decision of European Union Parliament not to put the CAA resolution to vote today. We have noted that European Commission’s clarification that the opinions expressed by European Parliament&its members don’t represent official position of EU. pic.twitter.com/X72Qxk6ZZh

