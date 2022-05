दो दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) को लागू करने को लेकर बड़ा बयान दिया है. पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि कोरोना के खत्म होने के बाद नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) को लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, ‘ TMC सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि इसे जमीन पर लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे ही कोरोना की लहर समाप्त होगी हम सीएए (CAA) को लागू करेंगे.Also Read - Breaking News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीट वेव मैनेजमेंट और मॉनसून की तैयारी की समीक्षा की | Live Updates

#WATCH TMC is spreading rumours about CAA that it won't be implemented on ground, but I would like to say that we'll implement CAA on ground the moment Covid wave ends…Mamata Didi wants infiltration…CAA was, is & will be a reality:Union Home minister Amit Shah in Siliguri, WB pic.twitter.com/E1rYvN9bHM

— ANI (@ANI) May 5, 2022