लखनऊ: देश भर में नागरिकता विधयेक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का अंत नहीं दिख रहा है. देश के कई सियासी चेहरों इस विरोध प्रदर्शन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और सत्ता पक्ष से सवाल खड़े किए हैं. देश के कई हिस्सों में इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप भी ले लिया है. कुछ लोगों के मुताबिक इस हिंसा के पीछे असमाजिक तत्व हैं वहीं भाजपा ने इन सबके पीछे विपक्ष का हाथ बताया है. इसी सिलसिले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बाद उप्र सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए.

उन्होंने कहा कि हर जिले से लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस कहां ले जा रही है, किसी को पता नहीं. सरकार बर्बर दमन और हिंसा पर उतारू है. प्रियंका ने शनिवार को अपने जारी बयान में कहा कि यह कानून भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि देश के तमाम हिस्सों से छात्रों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों की अवैध रूप से गिरफ्तारियां निंदनीय हैं.

The voice of a people cannot be silenced by force. Every time force is applied to dominate and rule, every time you beat and suppress, every time you push people to the wall, they will rise up stronger, their resolve will strengthen and their voice will grow louder.. 1/2

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) December 19, 2019