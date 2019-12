अहमदाबाद: संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ शहर के मुस्लिम बहुल शाह-ए-आलम इलाके में विरोध प्रदर्शन बृहस्पतिवार को हिंसक हो गया. पथराव की घटना में कम से कम पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने करीब 2000 लोगों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े. पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो उन्होंने पथराव किया.

#WATCH Gujarat: Protesters pelt policemen with stones during demonstration against #CitizenshipAmendmentAct, in Ahmedabad. (Earlier visuals) pic.twitter.com/BAqk7LIWb9

