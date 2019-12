Load More

नई दिल्लीः नागरिकता कानून बिल के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है. एक इनपुट के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि शुक्रवार को बड़ा उग्र प्रदर्शन होने की संभावना है जिसके चलते प्रसाशन ने सीलमपुर में पुलिस की 10 कंपनियां तैनात की गई. इस बीच यह राहत की खबर है कि गुरुवार को बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों में ज्यादातर स्टेशन शुक्रवार को खोल दिए गए.

विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली में में अभी भी जसोला विहार मेट्रो स्टेशन और जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह से बंद रखा गया था लेकिन दोपहर तक इन्हें भी खोल दिया गया. दिल्ली में 12 थानों में धारा 144 लागू कर दी गई है.

Delhi Police: The Police is keeping an eye through five drone cameras in North East Delhi. Section 144 has been imposed in 12 out of 14 stations of North East Delhi. Police is conducting flag march and keeping a close watch on social media accounts. #CitizenshipAct pic.twitter.com/9aH7TrzonP — ANI (@ANI) December 20, 2019

Delhi Metro Rail Corporation: Entry & exit gates at all metro stations have been opened. Normal services have resumed in all stations. pic.twitter.com/SmBTKRWDEx — ANI (@ANI) December 20, 2019



शुक्रवार को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर मार्च निकालना चाहते थे लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें इस मार्च की इजाजत नहीं दी गई. पुलिस को ऐसा अंदेशा था कि उनके इस मार्च में कई यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल हो सकते हैं.

Delhi Police has denied permission to Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad for a march from Jama Masjid to Jantar Mantar today. #CitizenshipAmendmentAct (file pic) pic.twitter.com/zz5P4OtxOh — ANI (@ANI) December 20, 2019



दिल्ली ही नहीं बल्की पूरे देश में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. यूपी में लखनऊ में प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. पूरे लखनऊ को कई भागों में बांटा गया है. शुक्रवार सुबह से यूपी के कई शहरों में इंटरनेट और एसएमएस सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई. संभल, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, देवबंद, मऊ समेत कुछ अन्य जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद है. गुरुवार की हिंसा के खिलाफ यूपी पुलिस ने लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. समाजवादी पार्टी नेता शफिकुर रहमान और फिरोज खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

Sambhal: An FIR has been registered against 17 people including Samajwadi Party leaders, MP Shafiqur Rahman Barq and Feroz Khan in connection with violence on December 19. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/GtaQ5jUpTP — ANI UP (@ANINewsUP) December 20, 2019

अगर दक्षिण की बात करे तो कर्नाटक में भी शुक्रवार को नागरिकता बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ. बेंगलुरू में पुलिस ने धारा 144 लगाई है. आपको बता दें कि गुरुवार को यहां प्रदर्शन के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी.

BCP Has made an elaborate security arrangement to ensure the safe and secure atmosphere to citizens in Bengaluru. #144crpc — BengaluruCityPolice (@BlrCityPolice) December 20, 2019

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी 21 दिसबंर को नागरिकता कानून के विरोध में बिहार बंद करेगी.

Tejashwi Yadav, RJD: We have called a bandh in Bihar on December 21 against the #CitizenshipAmendmentAct. The act is unconstitutional and against humanity. It has exposed the divisive character of BJP. pic.twitter.com/QW0haUoqo3 — ANI (@ANI) December 20, 2019

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बैठक हुई. इस बैठक में ओवैसी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करेंगे लेकिन अगर किसी भी प्रकार की हिंसा हुई तो हम खुद को इससे अलग कर लेगें.