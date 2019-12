नई दिल्लीः नागरिकता कानून के विरोध में इस समय पूरा देश झुलस रहा है. पूर्वोत्तर राज्य से लगी विरोध की आग ने अब पूरे देश में फैल गई है. शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजनशिप (NRC) को लेकर भड़की हिंसा में दौरान 13 व्यक्तियों की मौत हो गई है. जिसमें बिजनौर में 2, मेरठ में 4, संभल में 2 और वाराणसी और फिरोजाबाद में एक-एक की जान गई है. जिसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी 2020 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है.

वहीं शनिवार को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध में बंद का ऐलान किया है. जिसे देखते हुए प्रशासन ने राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और पुलिस मुख्यालय को भी अलर्ट जारी कर दिया है.

वहीं बंद के चलते प्रदेश में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है. आरजेडी के बंद के चलते प्रदेश के कई जिलों में आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर आगजनी की और इसके साथ ही कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ झड़प भी हुई.

Bihar: RJD (Rashtriya Janata Dal) workers hold protest in Patna. RJD has called a bandh in Bihar today against the #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/vAsqpzw8aW

