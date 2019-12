नयी दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को लाल किला इलाके में लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर संशोधित नागरिकता कानून का विरोध करने सड़कों पर उतरे 1,200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ व संभल जिले में हिंसक प्रदर्शन के चलते कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. देशभर में हुए विरोध-प्रदर्शनों के चलते लोगों को खासी परेशानी हुई.

दिल्ली:

लाल किला- लाल किला इलाके में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू होने के कारण संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया. हिरासत में लिये गए लोगों में स्वराज अभियान के अध्यक्ष योगेंद्र यादव तथा छात्र नेता उमर खालिद शामिल .

मंडी हाउस- सीताराम येचुरी, डी राजा, नीलोत्पल बसु और बृंदा करात समेत तमाम वाम नेता हिरासत में .

जंतर मंतर- मंडी हाउस और लाल किले से प्रदर्शनकारियों को निकाले जाने के बाद झंडा लहराते सैकड़ों छात्र और कार्यकर्ता एकत्र हुए .

उत्तर प्रदेश:

Lucknow: Uttar Pradesh DGP, OP Singh at the spot in Hazratganj where violence broke out during protest against #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/n9k7Tdxnw8 — ANI UP (@ANINewsUP) December 19, 2019

लखनऊ- प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और पुलिस थाने के बाहर खड़े वाहन को फूंका . मदेयगंज इलाके में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े . लगभग 20 लोगों को हिरासत में लिया गया .

संभल: एक सरकारी बस आग को आग लगायी गयी, दूसरे को क्षतिग्रस्त किया . कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर पथराव किया . इंटरनेट सेवायें निलंबित .

बिहार:

पटना – जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं ने बसों और कारों में तोड़ फोड़ की सड़कों पर टायर जला कर वाहनों की आवाजाही को बाधित किया. रेल पटरी को जाम किया .

एआईएसएफ और आइसा समेत वाम छात्र संगठनों के कार्यकर्ता राजेंद्र नगर टर्मिनस में प्रवेश कर गए और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जिससे ट्रेनों का परिचालन लगभग आधे घंटे तक बाधित रहा .

जहानाबाद : भाकपा-माले कार्यकर्ताओं ने काको मोड़ पर सड़क जाम किया जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 110 एवं 83 पर यातायात बाधित रहा .

कर्नाटक :

बेंगलुरू – लेखक एवं इतिहासकार राम चंद्र गुहा समेत सैकड़ों लोग हिरासत में लिये गए.

मेंगलुरू –पुलिसकर्मियों पर पथराव के बाद प्रदर्शन हिंसक हुआ, इसके बाद लाठी चार्ज करनी पड़ी .

तेलंगाना :

हैदराबाद – छात्रों समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारी एहतियातन हिरासत में लिये गए.

पश्चिम बंगाल :

#WATCH West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Kolkata: Let there be an impartial organisation like United Nations or Human Rights Commission form a committee to see how many people are in favour or against #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/qiqhKt3Cxu — ANI (@ANI) December 19, 2019

कोलकाता – मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के रानी रशमोनी में एक रैली को संबोधित किया .

वाम दलों ने रामलीला मैदान से पार्क सर्कस तक मार्च किया .

गुजरात :

Gujarat MoS for Home, Pradeepsinh Jadeja to ANI: There were 2 incidents of violence in Ahmedabad today. Other than that there is peace in whole state. Around 50 people arrested, we are checking video footage to identify those who were involved, strict action will be taken. #CAA https://t.co/aioqj7vNbB pic.twitter.com/EpGYDaKMPT — ANI (@ANI) December 19, 2019

अहमदाबाद – सरदार बाग इलाके में एकत्र लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया.



महाराष्ट्र : राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं एवं छात्रों ने ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन किया. नागपुर एवं पुणे में भी इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया गया.