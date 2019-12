नई दिल्लीः नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन काफी उग्र हो गया है. दो दिन पहले तक यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की दीवारों तक सीमित यह विरोध प्रदर्शन ने देखते देखते उग्र रूप धारण कर लिया है. दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल कंपनियों ने कुछ इलाकों में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है.

इसके साथ ही कुछ इलाकों में इंटरनेट और वाइस कॉल पर रोक लगा दी गई है. सूचना के अनुसार यह पाबंदी गुरुवार की सुबह नौ बजे से लेकर रात 1 बजे तक के लिए लगाई गई है. भारती एयरटेल ने कहा है कि कुछ इलाकों में सरकार के निर्देशों के मुताबिक कुछ इलाकों में इंटरनेट, एसएमएस, बॉयस कॉल पर पाबंदी लगा दी गई है.

Delhi Police Special Cell had directed on 18Dec that voice, SMS,internet services be halted from 9am to 1pm today,in walled city areas of north¢ral districts,Mandi House,Seelampur,Jafrabad,Mustafabad, Jamia Nagar, Shaeen Bagh&Bawana, in view of prevailing law&order situation pic.twitter.com/Qk2sk0TKI1

Bharti Airtel: We’re complying with instructions received from govt. authorities on suspending Voice, SMS and data in certain areas in #Delhi. Once the suspension orders are lifted, our services will be fully up and running. pic.twitter.com/PkE5FdMEA3

— ANI (@ANI) December 19, 2019