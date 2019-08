नई दिल्ली. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की द्वितीय वर्ष की छात्रा से कथित बलात्कार मामले में दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने पुलिस को नोटिस जारी कर जांच की विस्तृत जानकारी मांगी है. डीसीडब्ल्यू ने कहा कि मीडिया की खबरों के अनुसार 21 वर्षीय छात्रा शुक्रवार को अपनी दोस्त के घर से लौट रही थी जब कैब चालक ने रास्ते में कथित तौर पर उसे कुछ नशीला पदार्थ खिला उससे बलात्कार किया. उसने कहा कि इसके बाद वह उसे बेहोशी की हालत में एक पार्क में कथित तौर पर फेंक गया.

खबरों में दावा किया गया कि महिला ने पुलिस को बताया कि उसके मंदिर मार्ग से कैब ली थी और चालक बलात्कार करने के बाद करीब तीन घंटे तक गाड़ी इधर-उधर घुमाता रहा. पैनल ने कहा, ‘‘ यह स्तब्ध करने वाली घटना है कि दिल्ली की सड़कों पर गश्ती दलों की कमी के कारण एक युवती के साथ बलात्कार हुआ.’’ पैनल ने मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई, प्राथमिकी की प्रति, मामले में की गई पीसीआर कॉल के संबंध में जानकारी और पुलिस के मौके पर पहुंचने में लगे समय सहित स्थिति रिपोर्ट मांगी है.

Delhi Commission for Women: It’s a shocking incident where a girl was raped due to apparent lack of police patrolling on Delhi roads. We have asked Delhi Police to provide a detailed status report along with copy of FIR© of route map driven by cab for 3 hrs, latest by 09 Aug. https://t.co/ZlMvEwdXf4

— ANI (@ANI) August 6, 2019