NTA में सुधार के लिए 16 यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती, पेपर लीक पर 10 साल जेल और 10 करोड़ जुर्माने वाले बिल को कैबिनेट की मंजूरी

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने कानून और सिस्टम दोनों को मजबूत करने की तैयारी कर ली है. एक ओर सख्त सजा वाला बिल मंजूर हुआ है, तो दूसरी ओर NTA में नई नियुक्तियों और सुधारों की शुरुआत हो गई है.

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पेपर लीक पर सरकार का एक्शन (image AI)

कैबिनेट ने पेपर लीक मामलों में 10 साल तक जेल और 10 करोड़ रुपये जुर्माने वाले संशोधन बिल को मंजूरी दी.

नए प्रावधानों का उद्देश्य संगठित पेपर लीक नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करना है.

NTA ने संस्थागत सुधारों के तहत चार जनरल मैनेजर पदों और 16 यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू की.

नई नियुक्तियों का फोकस परीक्षा सुरक्षा, डिजिटल सिस्टम, जांच और परीक्षा प्रबंधन को मजबूत बनाना है.

पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने वाले संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, वहीं NTA में बड़े संस्थागत सुधार भी शुरू हो गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और सजा बढ़ाने के वादे के बाद 24 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के लिए बहुत ज्यादा सख्त सजा का प्रस्ताव करने वाले एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में हुई कैबिनेट बैठक में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई. IANS की खबर के मुताबिक, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नए प्रावधानों का मकसद उन गलत तौर-तरीकों के खिलाफ सख्त रोक लगाना है, जिनकी वजह से बार-बार राष्ट्रीय परीक्षाओं में बाधा आई है और लाखों छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा है. मंजूर किए गए ड्राफ्ट के अनुसार, पेपर लीक में शामिल लोगों को कम से कम पांच साल की जेल और जुर्माना हो सकता है.

पेपर लीक के संगठित मामलों में बिल में 10 साल तक की जेल और अधिकतम 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है. यह मौजूदा कानून की तुलना में काफी ज्यादा है. वर्तमान कानून के तहत व्यक्तिगत अपराधियों के लिए तीन से पांच वर्ष तक की सजा, जबकि पेपर लीक और नकल से जुड़े संगठित अपराधों के मामलों में पांच से 10 वर्ष तक के कारावास तथा न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.

इन संशोधनों का मकसद आर्थिक जुर्माने को काफी बढ़ाना और बार-बार अपराध करने वालों या बड़े पैमाने पर अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करना है. अगले सप्ताह जब संसद में यह कानून पेश किया जाएगा, तब फास्ट-ट्रैक ट्रायल के प्रावधानों समेत और जानकारी दी जा सकती है.

16 यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति

शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने संस्थागत सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति भी की जाएगी. यह कदम प्रोफेसर के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप एनटीए के पुनर्गठन की प्रक्रिया का पहला ठोस चरण माना जा रहा है. एनटीए ने तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर चार जनरल मैनेजर पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं.

जनरल मैनेजर (असेसमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड साइकोमेट्रिक्स) एनटीए के शैक्षणिक और मूल्यांकन संबंधी कार्यों का नेतृत्व करेंगे. उनकी जिम्मेदारियों में प्रश्न बैंक तैयार करना, नॉर्मलाइजेशन पद्धति विकसित करना, कंप्यूटर आधारित अनुकूली परीक्षण और एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली पर काम करना शामिल होगा.

इस पद के लिए साइकोमेट्रिक्स, शैक्षिक मूल्यांकन, सांख्यिकी या संबंधित विषय में पीएचडी तथा कम से कम 12 वर्ष का अनुभव आवश्यक है.

जनरल मैनेजर (टेस्ट सेंटर नेटवर्क एंड ऑपरेशंस) देशभर के 500 से अधिक शहरों और कुछ अंतरराष्ट्रीय केंद्रों में एनटीए के परीक्षा केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे.

उनका कार्य परीक्षा केंद्रों की गुणवत्ता, क्षमता योजना, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सुविधाएं, स्वच्छता, परीक्षा दिवस प्रबंधन और राज्य व जिला प्रशासन के साथ समन्वय सुनिश्चित करना होगा.

जनरल मैनेजर (इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी) एनटीए के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे. वे एजेंसी के सभी डिजिटल सिस्टम, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे.

उन्हें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, आईटी एक्ट 2000 और सीईआरटी-इन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा. साथ ही 24 घंटे संचालित होने वाले सुरक्षा संचालन केंद्र की निगरानी भी उनकी जिम्मेदारी होगी.

जनरल मैनेजर (विजिलेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक्स) एनटीए की आंतरिक सतर्कता, जांच और डिजिटल फॉरेंसिक गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे. उनकी जिम्मेदारियों में परीक्षा अनियमितताओं और संदिग्ध गतिविधियों की जांच, डिजिटल फॉरेंसिक क्षमता विकसित करना तथा विभिन्न जांच एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल होगा.

एनटीए ने यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू की है. इन पेशेवरों को परीक्षा प्रबंधन, तकनीकी सुधार, डेटा विश्लेषण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने में लगाया जाएगा.