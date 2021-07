Cabinet Decision Today: मोदी सरकार में बुधवार को हुए बड़े फेरबदल के बाद गुरुवार को नए कैबिनेट की पहली बैठक हुई. कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. बैठक के बाद कैबिनेट में लिये गए अहम फैसलों की जानकारी दी गई. सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रेस को कैबिनेट के फैसलों से अवगत कराया. बैठक के दौरान सबसे बड़ा फैसला कोरोना से लड़ने के लिए 23 हजार करोड़ का इमरजेंसी रिस्पॉन्स पैकेज को लेकर लिया गया.Also Read - Coronavirus: ओमान ने भारत, पाकिस्तान समेत 24 देशों से उड़ानों पर लगाई रोक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण फ़ैसला किया गया. अप्रैल 2020 में कोविड के लिए पहले पैकेज में 15 हजार करोड़ रुपये दिए गए. कोविड अस्पताल 163 से बढ़कर 4,389 हो गए. ऑक्सीजन बेडों को 50,000 से बढ़ाकर 4,17,396 कर दिए गए हैं.

Rs 23,000 crores package to be given to deal with the problems that occurred in the second wave of COVID. It will be used jointly by the Central and state governments: Union Health Minister Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/6vM1yAhQCM

— ANI (@ANI) July 8, 2021