Cabinet Expansion Updates: प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) की मंत्रीपरिषद में बुधवार को विस्तार और फेरबदल किया गया. इसमें 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि सात वर्तमान राज्यमंत्रियों को पदोन्नत कर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. मंत्रिपरिषद विस्तार में सात और महिला मंत्रियों को शामिल किया गया. इसके साथ ही नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई.

इस मंत्रिपरिषद विस्तार में कुल 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री बनाए गए हैं. अब मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या 78 हो गई है. BJP की मीनाक्षी लेखी, शोभा कारंदलजे, दर्शना जरदोश, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, भारती पवार और अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेल ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली.

#CabinetExpansion2021 | Meenakshi Lekhi, Darshana Vikram Jardosh, Annpurna Devi, take oath as ministers. pic.twitter.com/2W0CwozDIX

इनमें अनुप्रिया को छोड़कर सभी 6 नेता पहली बार केंद्रीय मंत्री बनी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली पहली सरकार में अनुप्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री थीं. इन 7 महिला नेताओं को मंत्रियों के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह सरूता पहले ही मंत्रिपरिषद में शामिल हैं.

#CabinetExpansion2021 | Pankaj Choudhary, Anupriya Singh Patel, and Satya Pal Singh Baghel take oath as ministers. pic.twitter.com/LCBnWLf6pn

— ANI (@ANI) July 7, 2021