नई दिल्ली: देश में बीते दिनों किसान बिल (Farm Bill) पर खूब राजनीति व किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला. इस आंदोलन के मद्देनजर केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा एक बैठक बुलाई गई. इस बैठक में किसान तो पहुंच लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नदारद रहें. इसके बाद नाराज किसानों ने मंत्रालय के बाहर ही हंगामा करना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. साथ ही बिल की कॉपियों को वहीं फाड़ डाली. किसानों का कहना है बैठक बेनतीजा रहा है, अब वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे.

पंजाब में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली बातचीत के लिए बुलाया था. किसानों का आरोप है कि सरकार पंजाब में नेताओं को फोन करके किसानों के खिलाफ भड़काने का काम कर रही है. बता दें कि बीते दिनों संसद भवन में किसान बिल पास किया गया था, जिसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिले.

"We weren't satisfied with discussions so we walked out, we want these black laws to be scrapped. Secretary said he'll communicate our demands further," says a farmer union leader

"We walked out as no minister came for meeting. We want these laws to be taken back," says another https://t.co/yTaKY7qXKc pic.twitter.com/ZeCEGoVaFE

