चुनावी हिंसा से जुड़े एक मामले से कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) को गुरुवार को राहत दे दी. आरोप लगाया गया था कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के एक जनसभा में अपनी फिल्मों के संवाद बोलने के कारण पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा हुई. चक्रवर्ती ने इस साल 7 मार्च को आयोजित जनसभा में अपनी लोकप्रिय बंगाली फिल्मों के संवाद दोहराते हुए कहा था- ‘मारबो खाने, लाश पोरबे शोशाने’ (मैं तुम्हें यहां मारूंगा और तुम्हारा शरीर श्मशान में गिरेगा) और ‘एक छोबोले छोबी'(एक बार सांप काटेगा और तुम तस्वीर बन जाओगे). उसी दिन मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए थे.Also Read - पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 'ग्रुप डी' कर्मियों की भर्ती की CBI जांच के आदेश पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक

अदालत ने कहा कि चूंकि चक्रवर्ती ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्होंने उक्त संवाद कहे थे, इसलिए वर्तमान मामले की कोई और पुलिस जांच अनावश्यक और परेशान करने वाली कवायद होगी. न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता द्वारा फिल्म अभिनेता के खिलाफ यहां मानिकतला थाने में दर्ज और सियालदह में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित मामले को खारिज कर दिया. Also Read - सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखों पर बैन लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया

Calcutta High Court Justice Kaushik Chanda bench quashes FIR against actor & BJP leader Mithun Chakraborty over his controversial speech during the West Bengal election campaign. Further investigation has also stayed.

(File pic) pic.twitter.com/eCvs4qqVKJ

