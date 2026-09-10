हुगली में ममता बनर्जी की जनसभा को कोलकाता हाईकोर्ट से मंजूरी, अदालत ने शर्ते भी रखीं

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की करारी हार और पार्टी में हुई ऐतिहासिक टूट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी एक बार फिर कार्यकर्ताओं का खोया जोश जगाने की कोशिश करने में जुट गई हैं. पार्टी ने हुगली जिले के श्रीरामपुर में एक राजनीतिक कार्यक्रम की योजना बनाई थी, जिसे पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पार्टी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें कुछ शर्तों के साथ इस कार्यक्रम की इजाजत मिल गई है. ममता बनर्जी इस कार्यक्रम की मुख्य वक्त होंगी.
TMC में टूट के बाद ममता बनर्जी वाला गुट पहले श्रीरामपुर में एक जनसभा और उसके बाद एक रैली आयोजित करना चाहता था. जब पुलिस ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया तो टीएमसी का यह गुट कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गया. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश बेंच में हुई और सुनवाई के अंत में उन्होंने श्रीरामपुर में रैली आयोजित करने के लिए सशर्त मंजूरी दे दी.
हालांकि, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को वहां जनसभा करने की अनुमति देने के बावजूद, जस्टिस भट्टाचार्य की बेंच ने रैली के लिए अनुमति नहीं दी. अदालत ने पुलिस की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि यदि महेश से श्रीरामपुर कोर्ट तक प्रस्तावित रैली की अनुमति दी जाती है, तो व्यस्त ग्रैंड ट्रंक रोड पर भारी ट्रैफिक जाम हो जाएगा.
जस्टिस भट्टाचार्य ने श्रीरामपुर में ममता बनर्जी की ओर से संबोधित की जाने वाली जनसभा पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं. अदालत ने बैठक के लिए समय सीमा दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक तय की है. साथ ही, अदालत ने यह भी साफ किया है कि बैठक स्थल पर 2,000 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे.
जस्टिस भट्टाचार्य ने यह भी साफ किया कि बैठक में कोई भी भड़काऊ टिप्पणी नहीं की जाएगी, जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों. उन्होंने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया कि वे पर्याप्त पुलिस बल तैनात करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो.
जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि स्वयंसेवकों के नामों की सूची, उनके फोन नंबरों के साथ, गुरुवार रात 8 बजे तक पुलिस को सौंपनी होगी. विधानसभा चुनाव के बाद, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, ममता बनर्जी ने अपनी बाहरी राजनीतिक गतिविधियों को राज्य की राजधानी कोलकाता तक ही सीमित रखा था. श्रीरामपुर चुनाव के बाद जिले में उनकी पहली बाहरी बैठक होगी.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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