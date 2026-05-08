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अब इस AI Company में होने जा रही छंटनी, नौकरी से निकाले जाएंगे 1100 लोग
टेक सेक्टर में पिछले दो सालों से लगातार छंटनी का दौर जारी है. बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने स्टाफ को कम कर रही हैं. कई जगह AI टूल्स इंसानी कर्मचारियों की जगह लेते नजर आ रहे हैं.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बेस्ड अमेरिकी कंपनी क्लाउडफ्लेयर (Cloudflare) में छंटनी होने जा रही है. कंपनी अपने 20% स्टाफ को नौकरी से निकालेगी. इसके तहत 1100 से ज्यादा लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी. क्लाउडफ्लेयर (Cloudflare) के CEO मैथ्यू प्रिंस ने कंपनी से 1100 कर्मचारियों को छंटनी से जुड़ा एक मेल किया है. इसमें उन्होंने कर्मचारियों की नौकरी छीनने के लिए माफी मांगी है. CEO ने मेल में लिखा- सॉरी, बहुत दुखी हूं. ये फैसला मुश्किल है, लेकिन भविष्य के लिए जरूरी है.
क्यों हो रही छंटनी?
क्लाउडफ्लेयर के CEO मैथ्यू प्रिंस ने ईमेल में कहा, “कंपनी के काम करने का तरीका पिछले कुछ महीनों में पूरी तरह बदल गया है. क्लाउडफ्लेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल पिछले तीन महीनों में 7 गुना बढ़ा है. अब कंपनी के इंजीनियरिंग, HR, फाइनेंस और मार्केटिंग जैसे विभागों में रोजाना के काम AI की मदद से हो रहे हैं.”
CEO ने कहा, “यह छंटनी कॉस्ट कटिंग या कर्मचारियों के प्रदर्शन के कारण नहीं की गई है. कंपनी खुद को एजेंटिक AI एरा के लिए तैयार कर रही है.”
Cloudflare करती है क्या काम?
Cloudflare दुनिया की बड़ी इंटरनेट सिक्योरिटी और क्लाउड सर्विस कंपनियों में गिनी जाती है. वेबसाइट सिक्योरिटी, कंटेंट डिलीवरी और साइबर प्रोटेक्शन के क्षेत्र में कंपनी का बड़ा नाम है.
प्रॉफिट को लेकर बढ़ रहा था दबाव
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के भीतर पिछले कुछ समय से ऑपरेशनल खर्च कम करने और मुनाफा बढ़ाने को लेकर दबाव बढ़ रहा था. Cloudflare का यह फैसला इसी से जुड़ा माना जा रहा है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि किन टीमों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा.
कोविड के दौरान टेक कंपनियों में तेजी से हुईं भर्तियां
कोविड महामारी के दौरान टेक कंपनियों ने तेजी से भर्ती की थी, क्योंकि उस समय डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ गई थी. लेकिन, अब आर्थिक दबाव, निवेशकों की अपेक्षाएं और AI आधारित सिस्टम के विस्तार ने कंपनियों को खर्च घटाने के लिए मजबूर कर दिया.
कहां तक होगा छंटनी का असर?
Cloudflare के इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा. कंपनी के कई कर्मचारी दुनिया के अलग-अलग देशों में काम करते हैं. ऐसे में छंटनी का असर ग्लोबल लेवल पर देखने को मिल सकता है. कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ी चिंता यह है कि अचानक नौकरी जाने के बाद नई नौकरी मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरे टेक सेक्टर में हायरिंग की रफ्तार धीमी हो चुकी है.
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