दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की दहलीज पर भारत? Davos में दिग्गजों ने बताया आगे का रास्ता
Davos में आयोजित एक खास सत्र में भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई. इस दौरान कहा गया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और GST जैसे सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार दिया है और कम महंगाई भारत के लिए सकारात्मक संकेत है.
Davos 2025 में भारत की उपस्थिति काफी मजबूत रही. लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था, गहन सुधार और वैश्विक निवेशकों की उत्सुकता ने भारत को इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का केंद्र बिंदु बना दिया. अमेरिका और भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषज्ञ गीता गोपीनाथ ने भारत की प्रगति की सराहना की. उन्होंने कहा, ‘डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास प्रभावशाली रहा है, और जीएसटी जैसे सुधार, जिनमें हाल ही में इसकी सरलता शामिल है, बेहद मददगार रहे हैं.’ उन्होंने यह भी बताया कि भारत के पास मजबूत आधार है, जहां आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ महंगाई कम है.
लेकिन गीता गोपीनाथ ने संरचनात्मक चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया. भूमि अधिग्रहण, अस्पष्ट भूमि रिकॉर्ड और न्यायिक बाधाएं विकास और विनिर्माण के लिए बड़ी चुनौतियां हैं. भारत की जनसांख्यिकीय ताकत के बावजूद श्रम की योगदान दर केवल 30% है. उन्होंने कहा कि मानव पूंजी का विकास और कार्यबल के कौशल को वैश्विक मांगों के साथ जोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है. पर्यावरण की चुनौतियां भी एक बड़ा मुद्दा हैं.
प्रदूषण के कारण जा रही लोगों की जान
उन्होंने कहा, ‘प्रदूषण किसी भी आयात-निर्यात शुल्क या टैरिफ से कहीं अधिक गंभीर चुनौती है.’ विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 1.7 मिलियन लोग प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवा देते हैं. गीता ने ये भी बताया कि पर्यावरण की स्थिति निवेश आकर्षण को प्रभावित करती है. उद्योग जगत की दृष्टि से, सुनील भारती मित्तल, चेयरमैन, भारती एंटरप्राइजेज ने भारत की वैश्विक रैंकिंग में तेजी से उभरने की संभावना पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा, ‘भारत पहले से ही बेहतरीन स्थिति में है. अगर GDP 25-30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा दी जाए, तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं.’
आसान हीं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना
भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह उज्जवल है, लेकिन यह आसान नहीं. मजबूत वृद्धि, सुधार और युवा आबादी आधार प्रदान करती है, लेकिन प्रदूषण, न्यायिक और श्रम सुधार, तथा मानव पूंजी विकास जैसी चुनौतियों का समाधान जरूरी है. Davos 2025 ने स्पष्ट किया कि भारत के पास वैश्विक आर्थिक नेतृत्व हासिल करने की पूरी क्षमता है, और Viksit Bharat 2047 के सपने को हकीकत में बदलने का अवसर भी.
