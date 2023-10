भारत की सख्ती से बाद Justin Trudeau के बदल गए तेवर, जानें अब क्या बोले Canada के PM

खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर (Hardeep Singh Nijjar) की हत्या को लेकर भारत और कनाडा (India Canada Row) के बीच तनाव जारी है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने कनाडा (Canada) को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि वह अपने 41 डिप्लोमैट्स को 10 अक्टूबर तक वापस बुला लें. भारत की तरफ से सख्ती के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं. ट्रूडो ने मंगलवार शाम बयान जारी कर कहा कि कनाडा भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है. जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा भारत के साथ तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता. उन्होंने कहा कि ओटावा नई दिल्ली के साथ ‘रचनात्मक संबंध’ जारी रखेगा.

न्यूज एजेंसी PTI ने ‘टोरंटो सन’ अखबार के हवाले से बताया, ट्रूडो ने ओटावा में पत्रकारों से कहा कि कनाडा के लिए भारत में जमीनी स्तर पर राजनयिकों का होना महत्वपूर्ण है. उनका यह बयान लंदन के ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ की उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि भारत शेष बचे 62 कनाडाई राजनयिकों में से 41 को वापस भेजना चाहता है. अखबार ने ट्रूडो के हवाले से कहा, जाहिर है, हम इस समय भारत के साथ बेहद चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं.’ हालांकि, उन्होंने ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ की रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की.

Canada is not looking to escalate the situation with India, will continue to engage responsibly and constructively with New Delhi. We want to be on the ground in India to help the Canadian families there- PM Justin Trudeau: Reuters

(file photo) pic.twitter.com/XkEadRDjla

— ANI (@ANI) October 3, 2023