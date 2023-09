विमान की तकनीकी खामी हुई दूर, 2 दिन देर से रवाना हुए कनाडा के PM Justin Trudeau

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) अपने देश रवाना हो गए. जी-20 सम्मेलन में शामिल होने भारत आए ट्रूडो के विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी. इस वजह से वह रविवार को उड़ान नहीं भर सके थे. हालांकि अब उनका विमान ठीक हो गया और वह उसी विमान से कनाडा रवाना हुए. जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau News) विमान में आई तकनीकी खराबी की वजह से दो दिनों तक यहां फंसे रहे. न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विमान करीब एक बजकर 10 मिनट पर उड़ान भरी. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ट्रूडो को विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे.

On behalf of PM @narendramodi Ji and my colleagues in govt, I was at the airport today to thank Mr. Justin Trudeau, Hon’ble Prime Minister of Canada @JustinTrudeau for his presence at the #G20Summit and wished him and his entourage a safe trip back home. 🇮🇳 🇨🇦 pic.twitter.com/8gEg694YCs — Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) September 12, 2023