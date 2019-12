नई दिल्ली: हमारे समाज में हीरोज की कमी नहीं है. बीते दिनों एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे भारतीय सेना के लिए इज्जत दोगुनी हो गई है. भारतीय सेना की दो महिला कैप्टन जब चलती ट्रेन में एक गर्भवती महिला के बचाव के लिए पहुंची तो ट्रेन में सवार सभी यात्रियों ने इनकी खूब प्रशंसा की. यही नहीं इस खबर की पुष्टि के बाद इन दोनों महिला कैप्टन्स को ‘हीरो’ जैसे सम्मान से भी नवाजा गया.

बीते शनिवार को एक गर्भवती महिला हावड़ा एक्सप्रेस में सवार थी और जैसे ही उसकी खबर मिली वैसे ही कैप्टन ललिता और कैप्टन अमनदीप भारतीय सेना के 172 मिलिट्री अस्पताल के डॉक्टरों के साथ वहां पहुंच गई. मौके पर पहुंचने के बाद अधिकारियों ने महिला यात्री की समयपूर्व डिलीवरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. डिलीवरी के बाद शिशु और माँ दोनों स्वस्थ थे.

इस सफल अंजाम के बाद भारतीय सेना ने नवजात शिशु के साथ कैप्टन ललिता और कैप्टन अमनदीप की एक तस्वीर को ट्विटर पर साझा किया. इसके बाद से यह तस्वीर इंटरनेट पर फैलने लगी और बहुत कम समय में वायरल हो गई. इस तस्वीर को अब तक 21 हजार से ज्यादा लाइक्स और 4000 से ज्यादा रीट्वीट मिल चुके हैं. इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए भारतीय सेना ने लिखा, “कैप्टन ललिता और कैप्टन अमनदीप, इंडियन आर्मी 172 मिलिट्री हॉस्पिटल ने हावड़ा एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान एक गर्भवती महिला की सफलतापूर्वक डिलीवरी को अंजाम दिया. मां और शिशु दोनों खुश और स्वस्थ है.”

Captain Lalitha & Captain Amandeep, #IndianArmy 172 Military Hospital, facilitated in premature delivery of a passenger while traveling on Howrah Express. Both mother & baby are hale & hearty. #NationFirst #WeCare pic.twitter.com/AFQGybwJJ6

भारतीय सेना के कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना की प्रशंसा करते हुए लोगों ने इस तस्वीर पर खूब प्यार बरसाया. एक यूजर ने तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा कि मां के पास अब बच्चे के नाम के लिए दो विकल्प हैं. यहां देखिए कैसे नेटीजेंस ने इस तस्वीर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी:

Salute Armed Forces. They are trained for any eventuality emergencies. This is what Gen Bipin RAWAT articulated. As Indian 99% are proud of bravery of Indian Armed Forces. From Baby care to border protection. A new slogan. Jai Jawan.

Bravo Captains. You are perfect blend and example of strength and kindness.

Our Army always comes as savior at all times and situations. Respectful bow

Jai Hind 🇮🇳

— sangeeta nair (@CharuvillyNair) December 28, 2019