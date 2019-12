नोएडाः उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के कारण एक कार सड़क से फिसल कर नहर में गिर गई जिसमें दो नाबालिगों समेत छह लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने सोमवार को बताया कि कार में सवार पांच अन्य लोगों को चोटें आयी हैं. यह हादसा रविवार देर रात करीब साढ़े 11 बजे हुआ.

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया, ‘‘कार में 11 लोग सवार थे. कार धनकौर इलाके की खेरली नहर में गिर गई. सभी 11 लोगों को अस्पताल ले जाया गया जहां उनमें से छह लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया जबकि पांच अन्य का इलाज चल रहा है.’’ अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि घने कोहरे के चलते कम दृश्यता के कारण यह हादसा हुआ.

Gautam Buddha Nagar Police: Six dead and five injured after a car fell into a canal in Dankaur, late last night. https://t.co/pyIzlMcwrX pic.twitter.com/e1V9a00JYF

