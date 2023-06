उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा, कार खाईं में गिरने से 9 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. मुनिस्यारी ब्लॉक में एक कार के खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है. आईजी कुमाऊं ने बताया कि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर है. हादसे के शिकार लोग कहां के थे अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. पुलिस मृतकों की पहचान कर रही है. पुलिस का कहना है कि पहचान होने पर मृतकों के परिजनों को सूचना दी जाएगी.

मुख्यमंत्री धामी ने हादसे पर शोक जताते हुए कहा कि बागेश्वर के शामा से पिथौरागढ़ के नाचनी की ओर आ रहे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कई लोगों के हताहत होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है. घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य हेतु रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई है. ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की कामना करता हूं.