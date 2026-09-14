गुरुग्राम की सड़क पर शोहदे... बाइक सवार लड़की को कार ने मारी टक्कर, देखें दिलदहला देने वाला वायरल वीडियो

Gurugram Viral Video: सिया का कहना है कि उसके एक दोस्त ने ट्रैफिक सिग्नल पर कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर वहां से तेज़ी से भाग निकला.

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(photo credit, instagram/rebelwheels_sia)

Gurugram Viral Video: गुरुग्राम में एक कार सवार ने एक महिला बाइकर को टक्कर मार दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. rebelwheels_sia_’ नाम के पेज से अपलोड इस वीडियो में महज कुछ घंटों में कई मिलियन व्यूज आ चुके हैं. एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने सोमवार को बताया कि गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर रोड रेज की यह घटना घटी. कार ड्राइवर ने महिला बाइकर की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई.

महिला बाइकर के क्या हैं आरोप

महिला बाइकर सिया का आरोप है कि गुरुग्राम में ड्राइवर से दूर रहने के लिए कहने के बाद उसने पीछा किया और टक्कर मारी. वह अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर दोस्तों के साथ जा रही थी, तभी एक सफ़ेद सेडान कार चलाने वाले व्यक्ति ने खतरनाक तरीके से उसके करीब आकर उसे रुकने का इशारा किया.

पीड़िता सिया ने कहा, उसने गोल्फ कोर्स रोड पर ही मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था. मैंने उससे दूरी बनाए रखने के लिए कहा. वह हाथ के इशारों से मुझे बाइक रोकने के लिए कहता रहा.

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सिया ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में आरोप लगाया कि वे सभी नशे में थे और उसने कार से दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश की. मेरे दोस्त ने राइड के दौरान बीच में आने की कोशिश की ताकि कार मेरे पास न आ सके, लेकिन उसने मुझे टक्कर मार दी. मेरे एक दोस्त ने ट्रैफिक सिग्नल पर कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर वहां से तेज़ी से भाग निकला. मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे गुरुग्राम की सड़कों पर असुरक्षित महसूस हुआ. ऐसे लोगों को लोगों को टक्कर मारकर भागने से कोई डर नहीं लगता.

उसके और उसके दोस्तों की बाइक पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुए वीडियो में उसे सड़क पर कई फीट तक घिसटते हुए देखा जा सकता है, जबकि उसकी मोटरसाइकिल दूसरी तरफ फिसल गई थी. यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक जब सड़क पर घिसटती है तो उसमें से जबरदस्त तरीके से चिंगारी निकलती है.

पुलिस ने कहा है कि दुर्घटना के बाद पुलिस कंट्रोल रूम को कोई सूचना नहीं मिली और न ही पीड़िता की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस पीड़िता से संपर्क करके लिखित शिकायत लेने की कोशिश करेगी ताकि टक्कर मारने वाले कार ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए FIR दर्ज की जा सके.