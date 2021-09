AIMIM, Asaduddin Owaisi, Barabanki, UP, UP Police: उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बाराबंकी (in Barabanki)में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदउद्दीन ओवैसी (AIMIM chief Asaduddin Owaisi) के एक कार्यक्रम में कोविड-19 दिशा-निर्देशों (Covid-19 guidelines) का उल्लंघन, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने समेत अन्‍य कई आरोप में उनके और आयोजक मंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह मामला बाराबंकी थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में दर्ज किया गया है. एसपी के मुताबिक एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले भड़काऊ भाषण दिए.Also Read - मुख्तार अंसारी की जगह इन्हें उतारेगी बसपा, मायावती बोलीं- किसी बाहुबली को नहीं देंगे टिकट

ओवैसी बृहस्पतिवार को बाराबंकी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और कार्यक्रम के आयोजकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया था.

पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने शुक्रवार को बताया की नौ सितंबर को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला कटरा चन्दना में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में शासन द्वारा जारी कोविड-19 दिशा-निर्देशों का उलंघन करते हुए काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा की गई और प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति का स्पष्ट उल्लंघन किया गया. उन्होंने बताया कि उक्त कार्यक्रम के दौरान न तो किसी ने मास्क का प्रयोग किया गया और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया गया.

He also used abusive language against the Prime Minister & Chief Minister of UP in his speech. A case has been registered under various sections of the IPC & Epidemic Diseases Act: Yamuna Prasad, SP Barabanki (08.09)

