नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन पश्चिम में इस महीने की शुरुआत में बड़ी धार्मिक सभा की अगुवाई करने वाले मौलाना के खिलाफ कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोई जनसभा आयोजित नहीं करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी सरकारी आदेशों के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया है. Also Read - Covid-19: सरकार ने विदेशी तबलीगी जमातियों को पर्यटन वीजा देने पर लगाया बैन, इस साल भारत आए थे 2100 विदेशी

दिल्‍ली पुलिस के कमिश्‍नर ने कहा, तबलीगी जमात के मौलाना साद अन्‍य के खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत सरकारी आदेशों के उल्‍लंघन का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें निजामुद्दीन की मरकज बस्‍ती प्रबंधन को भीड़ जमा होने से रोकने के लिए दिए गए थे. Also Read - लॉकडाउन के बीच रवींद्र जडेजा ने की घुड़सवारी, BCCI की तरफ से भी आई प्रतिक्रिया

बता दें कि इंडोनेशिया और मलेशिया समेत अनेक देशों के 2,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने एक से 15 मार्च तक हजरत निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में भाग लिया था. रविवार रात को मरकज में रह रहे कई लोगों में कोविड-19 के लक्षण नजर आने लगे थे और अर्द्धसैन्य अधिकारियों ने पूरे इलाके को सील कर दिया था लेकिन प्राधिकारियों को इस आयोजन के कारण वायरस के फैलने की आशंका है. Also Read - Covid-19: दुनिया में कोरोना की तबाही, स्पेन में आज 849 लोगों की मौत, इटली में 11591 हुआ मृतकों का आंकड़ा

Case registered against Maulana Saad & others of Tableeghi Jamaat under Epidemic Disease Act 1897 & other sections of IPC for violation of government directions given to the management of Markaz of Basti Nizamuddin, regarding restrictions on gatherings: Delhi Police Commissioner pic.twitter.com/4DBwjA0N1B

— ANI (@ANI) March 31, 2020