आंखों में गॉगल्स, हाथों में तीन-तीन लग्जरी बैग... पेशी के लिए ऐसे निकलीं महुआ मोइत्रा, देखें Video

Cash For Query Case: ‘कैश फॉर क्वेरी’ आरोपों का सामना कर रहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा (TMC MP Mahua Moitra) लोकसभा आचार समिति के सामने पेश होने के लिए संसद पहुंच चुकी हैं. उनका एक वीडियो अब तेजी से शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो में वह तीन-तीन बैग हाथों में लिए नजर आ रही हैं.

दरअसल, पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में TMC सांसद महुआ मोइत्रा से आज लोकसभा एथिक्स कमेटी पूछताछ करने वाली है. महुआ कमेटी के दफ्तर पहुंच गई हैं. महुआ के मामले में गृह, IT और विदेश मंत्रालय ने एथिक्स कमेटी को रिपोर्ट सौंपी हैं, उनके आधार पर महुआ से पूछताछ की जाएगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, IT मिनिस्ट्री ने कमेटी को बताया कि महुआ की आईडी से दुबई से कम से कम 47 बार लॉगिन किया गया था. कमेटी ने 26 अक्टूबर को हुई बैठक के बाद तीनों मंत्रालयों से जानकारी मांगी थी. महुआ ने पेशी से पहले कहा था कि वह 2 नवंबर को सारे झूठ ध्वस्त कर देंगी. अगर मैंने एक भी रुपया लिया होता, तो बीजेपी तुरंत मुझे जेल में डाल देती.

#WATCH | TMC MP Mahua Moitra arrives at the Parliament in Delhi.

She is appearing before the Parliament Ethics Committee in connection with the ‘cash for query’ charge against her. pic.twitter.com/Hl4ZqG3eEl

— ANI (@ANI) November 2, 2023