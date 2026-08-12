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कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप साबित, पैनल को नहीं समझा पाए घर में कहां से आईं नोटों की बोरियां

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से गठित संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट 12 अगस्त 2026 को संसद में पेश की गई. रिपोर्ट दो सेक्शन में है. इसमें जांच के दौरान दर्ज किए गए मौखिक और दस्तावेजी सबूतों को भी शामिल किया गया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 12, 2026, 5:23 PM IST
कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप साबित, पैनल को नहीं समझा पाए घर में कहां से आईं नोटों की बोरियां
संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी. हालांकि, जस्टिस वर्मा अब इस्तीफा दे चुके हैं. (ANI)
  • 2025 में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर लगी थी आग
  • आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड को मिली नोटों से भरी बोरियां
  • 12 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुई रिपोर्ट
  • अप्रैल में दिल्ली HC के जज पद से इस्तीफा दे चुके हैं जस्टिस वर्मा

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिलने के मामले में संसद की जांच समिति ने बुधवार (12 अगस्त 2026) को लोकसभा में रिपोर्ट पेश की. इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सही साबित हुए हैं. समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 अगस्त 2025 को जज के सरकारी आवास के स्टोररूम में 500-500 रुपये के नोटों की बोरियां मिली थीं. ये नोट कहां से आए, समिति को जज इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. इसके साथ ही सबूतों को संभालने और सुरक्षित रखने में गंभीर लापरवाही पाई गई.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जस्टिस वर्मा घर में मिली बड़ी मात्रा में कैश की मौजूदगी, उसके सोर्स और मालिकाना हक को लेकर संतोषजनक जवाब देने में नाकाम रहे. समिति ने उनके जवाब को असंतोषजनक बताते हुए मामले में लगाए गए आरोपों को साबित माना है.

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आग लगने के बाद मिले थे अधजले नोट

यह पूरा मामला 14 मार्च 2025 की रात सामने आया था. जस्टिस वर्मा के नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंची थी. आग बुझाने के दौरान स्टोररूम में बड़ी संख्या में अधजले 500 रुपये के नोट मिलने की बात सामने आई थी. इसके बाद मामला देशभर में सुर्खियों में आ गया और न्यायपालिका में जवाबदेही को लेकर भी गंभीर सवाल उठे.

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सबूतों को सुरक्षित रखने में भी हुई लापरवाही

मामले की जांच कर रही संसदीय समिति ने सिर्फ कैश को लेकर जस्टिस वर्मा के जवाब पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि घटनास्थल से जुड़े सबूतों को संभालने के तरीके पर भी गंभीर आपत्ति जताई. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टोररूम को कानूनी तौर पर सील करने और उसकी जांच करने से पहले वहां की स्थिति बदल गई थी. समिति ने कहा कि घटनास्थल से जुड़े महत्वपूर्ण सबूतों को ठीक तरह से सुरक्षित और संरक्षित नहीं किया गया. परिसर से जुड़े कर्मचारियों की ओर से स्टोररूम में दखल दिए जाने को भी सबूतों के नुकसान की वजहों में गिना गया है.

क्या जज ने खुद नकदी हटाई थी?

रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि समिति को ऐसा प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला कि जस्टिस वर्मा ने खुद नकदी वहां से हटाई थी. यानी समिति ने नकदी के मामले में उनके खिलाफ आरोपों को साबित माना है, लेकिन यह नहीं कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बाद में नकदी हटाई थी. यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जांच का एक हिस्सा नकदी की मौजूदगी और उसकी जिम्मेदारी से जुड़ा था, जबकि दूसरा सवाल यह था कि घटनास्थल से नकदी आखिर गायब कैसे हुई.

इससे पहले मामले को लेकर संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी. हालांकि, जस्टिस वर्मा अब इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए उनके खिलाफ चल रही पद से हटाने की प्रक्रिया का व्यावहारिक असर खत्म हो चुका है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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