CWC बैठक के बाद Rahul Gandhi का ऐलान- Congress शासित राज्यों में होगी जातिगत जनगणना- बताया क्यों है जरूरी

राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराएगी. कांग्रेस कार्य समिति (CWC) बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने यह ऐलान किया. उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस कार्य समिति ने निर्णय लिया है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और BJP को इसे करवाने पर भी जोर डालेंगे, और अगर वे नहीं करते हैं तो उन्हें पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि देश जातिगत जनगणना चाहता है. INDIA गठबंधन इसका समर्थन करेगी. उन्होंने बताया कि बैठक में चार घंटे तक जातिगत जनगणना पर चर्चा हुई. राहुल गांधी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी निर्णय लिया है कि वे भी अपने राज्यों में जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाएंगे.

#WATCH | On caste census, Congress leader Rahul Gandhi says,” PM’s aim is to distract…In the coming times, he will keep bringing up many distractions…This (caste census) is not a political decision but a decision based on justice….Like I had said about Covid, China, I am… pic.twitter.com/16mTIT1suP

— ANI (@ANI) October 9, 2023