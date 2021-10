नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने रिश्वत के बदले पनडुब्बी परियोजना से संबंधित गोपनीय जानकारी लीक (submarine information leak case) करने के आरोप में नौसेना के कमांडर (Navy Commander) रैंक के एक अफसर समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में जांच अब तक एजेंसी ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और अन्य स्थानों सहित 19 जगहों पर तलाशी ली जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए और उनकी जांच की जा रही है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.Also Read - Konkan Shakti 2021: भारत और ब्रिटेन की सेनाओं का अरब सागर में जबरदस्त युद्धाभ्यास, देखकर दंग रह जाएंगे आप

Info leak case | CBI has arrested 5 people (one public servant, 2 retired public servants & 2 pvt persons). CBI conducted searches at 19 locations in Delhi, Noida, Mumbai & Hyderabad & seized electronic gadgets & incrementing documents. Further investigation is underway: Sources

— ANI (@ANI) October 26, 2021