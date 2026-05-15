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NEET पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को CBI ने किया गिरफ्तार, NTA से है खास कनेक्शन
मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए कराए जाने वाले NEET एग्जाम के पेपर लीक मामले म
मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए कराए जाने वाले NEET एग्जाम के पेपर लीक मामले में CBI ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है. न्यूज एजेंसी PTI की जानकारी के मुताबिक, CBI की टीम ने पुणे से पीवी कुलकर्णी नाम के एक प्रोफेसर को अरेस्ट किया. इन्हें पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, पीवी कुलकर्णी NEET एग्जाम कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जुड़े हुए थे.
कुलकर्णी उस कमेटी में भी शामिल थे, जिसने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर तैयार किए थे. PTI को एक सूत्र ने बताया, “पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर के दयानंद साइंस कॉलेज में पढ़ाते थे. वह नीट पेपर तैयार करने की प्रक्रिया में भी शामिल थे. सबसे पहले पेपर उन्हीं से लीक हुआ था.”
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