Rs 22,800 Crore Bank Fraud Case, Bank Fraud Case, Rishi Agrawal, ABG Shipyard, CBI: सीबीआई ने एबीजी समूह के संस्थापक-अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल (Rishi Agrawal) को 22,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले (Rs 22,800 Crore Bank Fraud Case) में गिरफ्तार किया है.

सीबीआई के सूत्र के मुताबिक, सीबीआई ने सूरत स्थित एबीजी शिपयार्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल को बैंक धोखाधड़ी के 22,842 करोड़ रुपए के 28 बैंकों के संघ को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

CBI arrests Rishi Kamlesh Agrawal, Chairman and Managing Director of Surat-based ABG Shipyard on charges of duping a consortium of 28 banks of Rs 22,842 crores of bank fraud: CBI Sources

