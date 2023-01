सीबीआई ने 50 लाख रुपए की रिश्वत मामले में IRS अफसर को अरेस्ट किया, 47 लाख कैश जब्त

CBI, Railway, IRS, bribery case, Indian Railway, नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 50 लाख रुपए की कथित घूसखोरी (Rs 50 lakh bribery case) के मामले में गुवाहाटी में तैनात एक अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक (Additional Divisional Railway Manager) को गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने परिसरों में तलाशी ली गई और 47 लाख रुपए नकद (Rs 47 lakhs cash) , लैपटॉप और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए.

सीबीआई ने 50 लाख रुपए की कथित रिश्वतखोरी के मामले में गुवाहाटी में तैनात एक अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक और एक बिचौलिए और हवाला संचालक समेत छह अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि 1997 बैच के भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारी जितेंद्र पाल सिंह को गिरफ्तार करने से पहले उनकी तरफ से हरिओम नामक व्यक्ति को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया.

अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि 1997 बैच के भारतीय रेलवे सेवा (Indian Railway Service) के अधिकारी जितेंद्र पाल सिंह के साथ हरिओम नामक व्यक्ति को भी रिश्वत लेते समय गिरफ्तार कर लिया गया.