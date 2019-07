नई दिल्ली: सीबीआई अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ भ्रष्‍टाचार का मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि 2003 में एक सरकारी परियोजना का ठेका अपने भाई को देने में भ्रष्टाचार पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ मामला दर्ज किया.

केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि जब तुकी राज्य में उपभोक्ता मामलों तथा नागरिक आपूर्ति के मंत्री थे, तो उन्होंने अपने भाई नबाम तागम के साथ सांठगांठ करके राज्य में निरजुली में 61.43 लाख और नहारलगुन में 2.60 करोड़ रुपए में दो पार्किंग स्थल विकसित करने के ठेकों के लिए दी गई रिश्वत का गबन किया. तुकी साल 2011 से 2016 के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे.

एजेंसी ने कहा कि उनके भाई नबाम तागम, तत्कालीन नागरिक आपूर्ति निदेशक एन एन ओसिक तथा यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक सोहराब अली हजारिका के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है.

CBI books Nabam Tuki, former CM of Arunachal Pradesh on charges of corruption, cheating & forgery. Case registered against him & his brother Nabam Tagam on allegations that Nabam Tuki awarded a govt project worth ₹3.20 Cr to his brother in 2003. pic.twitter.com/0KZ1qYr6De

