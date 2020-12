CBI Court Verdict on murder of Sister Abhaya in Kerala: केरल में तिरुवनंपुरम की एक सीबीआई अदालत ने 21 वर्षीय सिस्टर अभया की हत्या मर्डर केस में कैथोलिक पादरी और एक नन को मंगलवार को दोषी पाया. उनका शव 1992 में कोट्टायम के एक कान्वेंट के कुएं में मिला था. Also Read - हाथरस पीड़िता की गैंगरेप के बाद हुई थी हत्या, CBI ने सभी चारो आरोपियों के खिलाफ फाइल की चार्जशीट

विशेष CBI Court के न्यायाधीश जे सनल कुमार ने इस मामले में फैसला सुनाया है. सजा की अवधि पर फैसला बुधवार को सुनाया जाएगा. अदालत ने कहा कि फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी के खिलाफ हत्या के आरोप साबित होते हैं. दोनों न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में अन्य आरोपी फादर फूथराकयाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है. Also Read - निर्मम हत्या: पहले गर्भवती महिला की गला घोंटकर की हत्या, फिर गर्भाशय काटकर बच्चे को दी मौत



युवा नन के सेंट पियूस कॉन्वेंट के कुएं में से मृत मिलने के 28 साल बाद अदालत का फैसला आया है. वह कॉन्वेंट में रहती थी. अभया के माता-पिता की कुछ साल पहले मौत हो गई थी. वे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के इंतजार में ही गुजर गए.

पहले स्थानीय पुलिस और फिर अपराध शाखा ने मामले की जांच की और कहा कि यह खुदकुशी का मामला है. सीबीआई ने 2008 में मामले की जांच अपने हाथ में ली. इस मामले में सुनवाई पिछले साल 26 अगस्त को शुरू हुई और कई गवाह मुकर गए.

अभियोजन के मुताबिक, अभया पर कुल्हाड़ी के हत्थे से हमला किया गया था, क्योंकि वह कुछ अनैतिक गतिविधियों की गवाह थी, जिसमें तीनों आरोपी शामिल थे.