नई दिल्‍ली: कांग्रेस ने Babri Masjid Demolition Case मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे बताया है.

कांग्रेस प्रवक्‍ता ने बयान में कहा- बाबरी मस्जिद विध्‍वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे है. सुप्रीम कोर्ट की पांच न्‍यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर, 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैरकानूनी अपराध था. पर विशेष अदालत ने सब दोषियों को बरी कर दिया. विशेष अदालत का निर्णय साफतौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भी प्रतिकूल है.

Every Indian who has innate faith in the Constitution & also in the spirit of communal amity & brotherhood expects & urges the Central & State governments to file an appeal against the decision of the special court as founded in error: Congress leader Randeep Surjewala https://t.co/ByfN3ZcHuR

— ANI (@ANI) September 30, 2020