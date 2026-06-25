'डिजिटल अरेस्ट' गैंग पर CBI का सबसे बड़ा एक्शन, 16 राज्यों में 80 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे, ठगी से किया करोड़ों का खेल

सुप्रीम कोर्ट जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को ठगने वाले साइबर नेटवर्क पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है. जांच में करोड़ों रुपये की संदिग्ध लेनदेन और फर्जी दस्तावेजों का खुलासा हुआ है.

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देश-विदेश तक फैला साइबर जाल बेनकाब (image- ians)

सीबीआई ने ‘ऑपरेशन चक्र-VI’ के तहत 16 राज्यों में 80 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे.

चेन्नई और कोलकाता से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

फर्जी वेबसाइट और शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी का खुलासा हुआ.

जांच में देश-विदेश तक फैले साइबर फ्रॉड नेटवर्क के सबूत मिले हैं.

‘डिजिटल अरेस्ट’ स्कैम के खिलाफ सीबीआई ने देशभर में बड़ा अभियान चलाते हुए 16 राज्यों में 80 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. IANS की खबर के मुताबिक, ‘डिजिटल अरेस्ट’ स्कैम को बढ़ावा देने वाले साइबर क्राइम नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने ‘ऑपरेशन चक्र-VI’ के तहत 60 स्पेशल टीमें बनाईं और 16 राज्यों – पंजाब, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक और ओडिशा – में 80 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की. यह छापेमारी एक चल रही जांच का हिस्सा थी, जिसका मकसद ‘डिजिटल अरेस्ट’ स्कैम के 200 से ज्यादा मामलों में शामिल एक नेटवर्क को खत्म करना था. इस दौरान चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर शेल कंपनियां बनाने और ‘म्यूल’ बैंक अकाउंट खोलने और चलाने में शामिल होने का आरोप है. बताया जाता है कि इन अकाउंट्स का इस्तेमाल अपराध से जुड़ी लगभग 2 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम को लॉन्डर करने (अवैध पैसे को वैध दिखाने) के लिए किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट जैसा

सीबीआई ने हाल ही में एक फर्जी वेबसाइट का पता लगाया, जिसका यूआरएल भारत के सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट जैसा ही था. धोखाधड़ी करने वालों ने कथित तौर पर इस फर्जी डोमेन का इस्तेमाल ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर लोगों को धोखा देने के लिए किया. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से मिली शिकायत के आधार पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू की.

आपराधिक नेटवर्क के अहम हिस्सों की पहचान की

एडवांस्ड फॉरेंसिक टूल्स और तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए सीबीआई ने भारत और विदेश में चल रहे आपराधिक नेटवर्क के अहम हिस्सों की पहचान की. जांच से पता चला है कि अपराधियों ने अपनी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को भरोसेमंद दिखाने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज अपलोड किए थे, जिनमें अदालतों और अलग-अलग कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा जारी किए गए आदेशों जैसे दिखने वाले फर्जी आदेश भी शामिल थे.

अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और बैंक ट्रांजेंक्शन कॉर्ड जब्त

छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और बैंक ट्रांजेंक्शन से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए गए. इन चीजों की बारीकी से फॉरेंसिक जांच और विश्लेषण किया जा रहा है. सीबीआई को ऐसे सबूत भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि भारतीय नागरिकों के अलावा, कई दूसरे देशों के नागरिकों को भी इसी नेटवर्क ने धोखा दिया हो सकता है. संबंधित देशों की कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सही माध्यमों से सूचित किया जा रहा है. सीबीआई साइबर क्राइम नेटवर्क को खत्म करने और ‘डिजिटल अरेस्ट’ स्कैम समेत साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.