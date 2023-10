Manipur में दो स्टूडेंट्स के मर्डर केस में 4 लोग कस्टडी में लिए गए, CM एन बीरेन सिंह ने बताया बड़ी सफलता

Manipur violence, नई दिल्ली: पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर (Manipur) में जुलाई में लापता हुए दो किशोर छात्रों की हत्या (students murder) के सिलसिले में सीबीआई (CBI) ने सेना (Army) और मणिपुर पुलिस (Manipur) के साथ एक संयुक्त अभियान में चार लोगों को आज रविवार को हिरासत में लिया है. वहीं, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा “आज एक बड़ी सफलता में, हमने राज्य में दो युवाओं के अपहरण और हत्या के लिए जिम्मेदार मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है.

सिंह ने कहा कि सरकार मामले में दोषियों के लिए मौत की सजा समेत अधिकतम सजा सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी की पत्नी सहित चारों को एक विशेष उड़ान से राज्य के बाहर ले जाया गया है. सिंह ने प्रेसवार्ता में कहा, दो युवकों की हत्या के आरोप में सीबीआई ने चूराचांदपुर जिले के हेंगलेप इलाके से चार लोगों को गिरफ्तार किया है. उन्हें विशेष विमान के जरिये राज्य से बाहर ले जाया गया है.

मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों ने कहा कि मामले के सिलसिले में 11 और नौ साल की दो लड़कियों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. दोनों मुख्य आरोपी की बेटियां हैं. हालांकि, उन्होंने उस स्थान के बारे में जानकारी साझा नहीं की, जहां आरोपियों को ले जाया गया है.

अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि संघीय एजेंसी ने मणिपुर के चुराचांदपुर जिले से दो पुरुषों और दो महिलाओं को हिरासत में लिया है. अधिकारियों ने कहा कि चारों के साथ मणिपुर से बाहर ले जाया गया. उन्होंने कहा कि एक आरोपी के दो किशोर बच्चे हैं. बच्चों को उनके रिश्तेदारों को सौंपे जाने की संभावना है.

#WATCH | Manipur CM N Biren Singh says “In a major breakthrough today, we have arrested the main culprits responsible for the abduction and murder of two youths in the state. Union Home Minister Amit Shah had sent the Special Director of CBI along with some senior officers to… https://t.co/DI9OqjZEw8 pic.twitter.com/uIUPrrmfjR

— ANI (@ANI) October 1, 2023