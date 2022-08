नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अंबाला छावनी से जुड़ी निविदाओं के ठेके देने से संबंधित 22.48 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के एक मामले में एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक सूबेदार मेजर और दो निजी ठेकेदारों को रविवार को गिरफ्तार किया है. सीबीआई की टीम ने तलाशी के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल के परिसर से 32.50 लाख रुपये नकद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए और ठेकेदारों के पास से 16 लाख रुपए बरामद किए गएAlso Read - मनीष सिसोदिया बोले, हो सकता है कि अगले 3-4 दिनों के भीतर, सीबीआई-ईडी मुझे गिरफ्तार कर ले

अधिकारियों ने बताया कि सैन्य अभियंता सेवा (एमईएस) में वरिष्ठ बैरक स्टोर अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल पवार और अंबाला छावनी में सूबेदार मेजर प्रदीप कुमार (एमईएस) को हिरासत में ले लिया गया है.

During searches, Rs 32.50 lakh(approx) & incriminating documents were recovered from the premises of the Lt Col and an amount of Rs 16 lakh(approx ) was also recovered from the possession of the said private persons (Contractors): CBI

