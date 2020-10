कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) के कई ठिकानों पर CBI ने आज छापेमारी की. सीबीआई की तरफ से यह छापेमारी कथित तौर पर भ्रष्टाचार के मामले में की गई है. कांग्रेस (Congress) ने इसे लेकर विरोध जताया और राज्य में उप चुनाव से पहले उठाया गया ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ का कदम करार दिया. तो वहीं, इसे लेकर उनकी मां गौरम्मा का भी रिएक्शन आया है. Also Read - डीके शिवकुमार के परिसरों पर CBI की रेड में 50 लाख रुपये बरामद, कांग्रेस ने कार्रवाई को 'राजनीतिक प्रतिशोध' बताया

Central Bureau of Investigation (CBI), Income Tax (IT) & Enforcement Directorate (ED) love my son, that's why they come again and again. Let them search & take whatever they want. They got nothing, let them arrest my son: Gowramma, mother of Karnataka Congress chief DK Shivakumar pic.twitter.com/jiAgeRh0re

